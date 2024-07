Èxit dels Marrecs de Salt en una jornada castellera «ambiciosa»

Com és tradició, els Marrecs de Salt no han pogut faltar a la Festa Major que s’ha celebrat durant els darrers sis dies al seu municipi. Avui a les 12 del migdia, els Marrecs de Salt, els Castellers de Barcelona, els Xerrics d’Olot i els Tirallongues de Manresa s'han reunit a la plaça Lluís Companys per a oferir una jornada castellera que ja començava amb un bon gust de boca i un ambient emocionant.

«La diada castellera d’avui era molt ambiciosa i important, hem fet tots els castells que teníem guardats a la butxaca per celebrar Sant Jaume i el tancament de la primera meitat de temporada», explica Pau Caravaca, cap de colla dels Marrecs i qui assegura que «ha estat de les millors actuacions que hem fet aquest any». Des de la colla diuen que després de dies i dies d’assajos «perquè tot sortís perfecte», estan molt contents amb el resultat de l’actuació.

Amb un total de quatre rondes, els Marrecs de Salt han començat amb un 4 de 8, que ja es converteix en el tercer de l’any. En la segona ronda han aconseguit una fita que no assolien des de pandèmia i han descarregat la torre de 8 amb folre, un moment que «ha estat espectacular», explica Caravaca, i en la tercera han optat pel 3 de 8.

Al seu torn, els Castellers de Barcelona han aconseguit fer un 3 de 8 després d’un intent, la torre de 7 i el 4 de 8; els Tirallongues de Manresa han fet pujar el 4 de 7 amb agulla, han completat el 5 de 7 i, finalment, han fet un 4 de 7; els Xerrics d’Olot han executat un 4 de 6 amb agulla, una torre de 6 que ha substituit un intent del 5 de 6 i, per acabar, han aconseguit completar el 5 de 6.

Per donar punt final a una diada completa, els Marrecs de Salt han fet els pilars al balcó, on els castellers que no formen part de la pinya s’han enfilat fins a arribar a la finestra més propera. Seguidament, la canalla ha fet pujar el seu petit-gran pilar particular, que també forma part de la tradició de la jornada castellera.

«Ara ens mereixem unes vacances i tornem», ha conclòs Caravaca, «satisfet» amb l’actuació.