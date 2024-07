Tres zones verdes en perill a Girona

Girona podria perdre tres zones verdes, molt utilitzades pels veïns dels diferents barris, després dels canvis que ha anat proposant l’Ajuntament, sigui amb l’actual equip de govern (Guanyem, Junts i ERC), o l’anterior (Junts i ERC). Els espais en qüestió són el parc Jordi Vilamitjana, al barri de Can Gibert, un solar del barri de Domeny i una parcel·la del carrer Puigsacalm, al barri de Montilivi. Aquesta última, però, tot i que els veïns l’havien utilitzat com a zona verda, no era considerada com a tal, com sí que ho eren els altres dos espais.

Ha estat en l’últim any i mig que s’han fet les propostes, algunes encara no definitives. Tot això, davant la total oposició dels veïns dels diferents barris, que han dut a terme diferents accions per reivindicar l’espai. Entre d’altres, han fet recollides de signatures, esmorzars i trobades a l’espai o fins i tot concentracions que han aplegat 400 persones a la ciutat.

El parc Jordi Vilamitjana

El cas del parc Jordi Vilamitjana és el més recent. L’Ajuntament va aprovar el passat 10 de juny una modificació del Pla General d’Ordenació Urbana en relació al nou campus de Salut. Amb això, la zona verda del parc passaria a ser zona residencial, amb 347 habitatges, 150 dels quals seran de protecció oficial. En canvi, la zona verda es traslladaria a l’espai paral·lel a la riera Marroc, al costat del Mas Bellsolà.

Els veïns dels barris afectats, Can Gibert i Santa Eugènia, s’han oposat frontalment a aquest canvi urbanístic perquè detallen que ja està «consolidat» a la zona i que és «molt utilitzat», ja que es tracta de l’única zona verda que hi ha en aquests dos barris. Per això, van organitzar una concentració dimarts que va acabar a la plaça del Vi i que va reunir 400 persones. A més, tant els veïns com altres grups, com el PSC, han presentat al·legacions al projecte. Fins i tot la família Bellsolà no accepta aquesta modificació urbanística. En tot cas, uns ni altres s’oposen a la construcció del nou campus de Salut, només als canvis urbanístics platejats per l’Ajuntament.

Per la seva part, els regidors dels dos barris, Sergi Font i Amy Sabaly, van rebre dimarts a un grup de veïns a l’Ajuntament per tractar el tema. A part, fonts municipals apunten que el projecte està «en fase d’al·legacions i està previst parlar amb els veïns, tant informalment com donant resposta a les al·legacions presentades». A més, destaquen que la «proposta inicial preveu desplaçar la zona verda, en cap cas eliminar-la, degut principalment als condicionants imposats per la zona inundable». De fet, els diferents elements que hi ha al parc es desplaçarien a la zona del costat de la riera, en la qual es duplicarien els metres quadrats de zona verda respecte als actuals, enfilant-se fins als 51.420 metres quadrats.

Solar de Domeny

Els veïns de Domeny també s’oposen a la construcció del nou CAP de la zona al terreny triangular que configuren els carrers de Carles Riba, de Montserrat Roig i de Josep Vicenç Foix. No estan en contra que s’acabi fent el CAP, però sí que es faci en aquesta parcel·la utilitzada per veïns de totes les edats. Per això, proposen, com a primera opció, ampliació de l’actual edifici sanitari i, en segon lloc, catorze ubicacions alternatives. A més, han presentat 1.330 firmes.

Fonts municipals indiquen que «s’estan encara valorant les alternatives i no s’ha cedit res a Salut» perquè «abans s’hauria de fer una modificació de planejament». En cas que s’acabés aixecant el nou CAP, la zona verda es redistribuiria en un espai proper.

Espai verd al barri de Domeny / Aniol Resclosa

Els veïns també han lamentat el mal estat en el qual es troba la parcel·la, amb herbes molt alte s (tot i que els veïns confirmen que fa poc es va segar) i arbres morts. Per això, han clavat una vintena de creus per cada arbre mort.

Parcel·la a Montilivi

El cas del solar situat al carrer Puigsacalm és el que ja és definitiu. Després de mesos donant-li voltes, la Diputació va confirmar fa unes setmanes que s’hi construiria un nou edifici per a usos administratius. L’ens provincial va adquirir la parcel·la el febrer del 2023 mitjançant una mutació demanial efectuada amb l’Ajuntament de Girona, el qual, a canvi, va passar a ser titular de l’antiga UNED.

Tot i que el solar està definit com a equipament en el POUM, l’actual equip de govern va presentar propostes d’altres espais, de la mateixa manera que els veïns havien presentat a l’Ajuntament també propostes d’altres zones, així com més de 600 signatures en contra. La Diputació, però, va decidir, finalment, aixecar l’immoble al solar del carrer Puigsacalm.

Zona verda al carrer Puigsacalm / Aniol Resclosa

El projecte de l’edifici inclourà un nou parc infantil, o equivalent, a la zona i es podrà fer cessió d’ús temporal d’un espai dins de l’immoble per a l’Associació de Veïns de Montilivi. Aquesta entitat ha assumit la situació, però no l’Associació de Veïns de Puig-Vistós, la més pròxima a la parcel·la. Aquest dilluns, en el ple, presentaran una moció «contra el canvi d’ús i la mutació demanial» i la «consolidació de l’ús de zona verda».

