Mou-te en bici confia en què els cartells es puguin retirar en un futur

Mou-te en bici, entitat que promou l’ús de la bicicleta i la mobilitat sostenible, no s’oposa a la recomanació feta per l’Ajuntament de Girona que els ciclistes hagin d’anar a peu i amb el vehicle al costat pels carrers de la Força, l’Argenteria i Bonaventura Carreras Peralta, al Barri Vell. «No perquè s’hagin posat tres senyals hi estarem en contra», afirma el president de l’entitat, Xavier Corominas. Ara bé, sí que pensa que «algun dia es podran treure». Ho farà «el sentit comú», perquè pensa que la gent ja «va a peu quan hi ha congestió».

Corominas també celebra que la recomanació de no circular per determinats carrers del Barri Vell sigui de deu del matí a nou de la nit i no tot el dia. «Hi ha gent que va a les sis del matí a treballar que fa servir la bicicleta, i a aquesta hora no hi ha ningú al carrer», detalla. De fet, va ser Mou-te en bici que va demanar a l’Ajuntament que la restricció horària no fos tot el dia. «És un gest simbòlic», remarca.

«Manca d’informació»

El president de l’entitat també creu «si hi hagués hagut una bona informació quan va començar el turisme massiu del cicloturisme no haguessin calgut aquestes senyals». I és que, al seu dia, l’entitat va proposar fer «un centre d’informació» perquè els visitants amants del ciclisme es poguessin informar de tota la normativa. «El centre no es va fer, i aquest turisme va créixer de forma exponencial», assenyala Corominas.

Tanmateix, veu incongruències perquè «una bicicleta no pot passar pel Barri Vell a les deu del matí, però sí que ho pot fer una furgoneta». Així, Mou-te en bici proposa una «alternativa ecològica i sostenible» que aniria en la línia «d’agrupar els llocs de càrrega i descàrrega de tot el Barri Vell» i des d’allà repartir tot el material als diferents llocs, o que els mateixos negocis fossin els que ho anessin a buscar. En tot cas, Corominas confia en «arribar a acords per la millora ciclista» a la ciutat.

