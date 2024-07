Bicicletes i patinets elèctrics continuen presents al Barri Vell tot i els senyals

Tres setmanes després de la instal·lació dels senyals per evitar el pas de bicicletes per certs carrers del Barri Vell de Girona, ciclistes i patinets elèctrics continuen presents en aquesta zona de la ciutat.

Diari de Girona ha pogut constatar, a partir del contacte amb comerciants i veïns de la zona, que la nova senyalització no sembla haver tingut un efecte minvant en la circulació de bicicletes i patinets elèctrics en el nucli històric, i les molèsties que provoca l’àmplia presència ciclista de la ciutat continuen afectant els residents de la zona.

Fa quasi un mes de la instal·lació dels senyals que demanen als ciclistes i usuaris de patinet elèctric que, en certs punts de Barri Vell i durant certes hores, baixin dels seus vehicles i circulin a peu per tal de millorar la circulació de vianants de la zona.

L’objectiu dels cartells és el de reforçar la normativa viària per evitar que aquests vehicles circulessin contra direcció en llocs i hores en què hi ha una major concentració de vianants.

Diversitat d’opinions

Els veïns viuen realitats diverses en els diferents indrets del centre històric gironí. En punts com el carrer de la Força o el carrer Bonaventura Carreras i Peralta, els veïns i comerciants es mostren més satisfets amb l’arribada dels cartells. Associen les bicicletes i patinets que encara circulen per la zona als mateixos veïns de la ciutat acostumats a passar-hi, i tenen l’esperança que aquests rètols siguin l’inici del procés de conscienciació que posarà fi a la problemàtica als seus carrers. Creuen que l’efecte dels senyals es notarà «a la llarga». Cal esmentar que, a causa de la inclinació i amplada del carrer, el trànsit de turisme ciclista no és, habitualment, tan elevat.

A l’altra cara de la moneda hi tenim els carrers més amples i perifèrics del Barri Vell com la rambla de la Llibertat, el carrer dels Ciutadans o el carrer Ballesteries. Allà, el dia a dia dels veïns i comerciants és diferent i l’arribada dels cartells, segon expliquen, no ha suposat cap canvi ni millora notable. Les protestes continuen fent-se escoltar davant d’uns ciclistes i usuaris de patinet elèctric que sovint no respecten les normes de circulació viària habituals ni amb la recent senyalització. En especial, segons indiquen els veïns, els grups de turistes en bicicleta «aprofiten» la desconeixença de la ciutat i de l’idioma per incomplir normes de circulació aplicables arreu, com la prioritat dels vianants en els passos de zebra o el fet de transitar contra direcció.

Lamenten que les mesures proposades per l’Ajuntament siguin insuficients i que la solució no hagi passat per l’arribada a un acord entre comerciants i veïns, persones que regenten botigues de bicicletes i autoritats. Volen esperar que la senyalització sigui l’inici d’una solució, però els sap greu que s’arribi «massa tard» i sobretot quan la situació ja està tan crispada.

Arribaran més mesures

La introducció dels senyals anirà acompanyada d’una campanya informativa que l’Ajuntament posarà en marxa dirigida als ciclistes. Aquesta consistirà en la repartició de tríptics a diferents allotjaments de la ciutat que recordaran als ciclistes la normativa de circulació i inclouran un mapa del Barri Vell. En paral·lel, agents cívics i Policia Municipal informaran els ciclistes a peu de carrer i sancionaran els casos que incompleixin la normativa.

Els comerciants de la zona, però, es mostren escèptics amb les penalitzacions i la conscienciació a peu de carrer per la falta de patrulles de Policia Municipal i Mossos d’Esquadra que transiten la zona a peu.

