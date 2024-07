Denuncia que un home la gravava mentre era al lavabo de barraques de Salt

Una gironina de 32 anys ha denunciat als Mossos d’Esquadra que un home la va està gravant metre estava al lavabo durant la celebració de la Festa Major de Salt, concretament, a les barraques. La mateixa dona va adreçar-se al punt Lila habilitat a la zona la mateixa nit dels fets per explicar el seu cas. Des del cos policial han engegat una investigació per localitzar al delinqüent.

Els fets van succeir la nit de divendres a dissabte pels volts de les quatre de la matinada quan ella va anar al lavabo, a un dels barracons habilitats i que és d’ús per a dones. Anna Prunella explica que un cop era a dins es va trobar que d’un lavabo del costat seu en sortia un telèfon mòbil que l’estava enfocant i gravant. Davant d’aquest fet va intentar trepitjar la mà de l’individu i va cridar. Aquest, però va marxar corrents de la zona.

La víctima ha denunciat el cas als Mossos que ho investiguen

La descripció

La víctima explica que ella va tenir temps de pujar les calces i posar-se ve la roba, però que en sortir fora ja no hi era perquè l’home havia sortit corrents de la zona en ser descobert. Tot i això, sí que van poder obtenir una breu descripció gràcies a les persones que hi havia a la cua del lavabo. Segons el retrat de l’home aquest portava bigoti, de forta complexió, cabells curts i duia una samarreta negra.

Després d’això, Prunella no va dubtar ni un moment i es va dirigir al Punt Lila que estava habilitat aquests dies de la festa major de Salt a la zona de les barraques. Aquí la van atendre i va explicar-los tot el que havia succeït, confirmen també fonts municipals. A partir d’aquí explica que les noies del Punt Lila van avisar a seguretat per intentar localitzar a l’individu. La víctima destaca que la van atendre molt bé i que després va agafar hora per poder presentar denúncia als Mossos, un fet que després d’obtenir cita prèvia, va fer dilluns.

Ajuda per trobar l’individu

Anna Prunella va explicar la seva història a través de Twitter l’endemà dels fets, un cas que en les últimes hores s’ha fet viral i fins i tot l’ha sobrepassat. La víctima destaca que ella el que volia és que les dones sàpiguen el que succeeix perquè aquestes estiguin més a l’aguait i bàsicament, assegura, per prevenir la gent de l’entorn i rodalia. Ja que, lamentava, no sap si el seu cas va ser l’únic ni tampoc què en volia fer de les imatges.

D’altra banda, demana ajuda a les persones que van veure l’home fugir de la zona perquè aportin informació a la policia que pugui ajudar a enxampar-lo. Els Mossos de la seva banda ja han obert una investigació i busquen el sospitós. Les càmeres de la zona els podran servir d’ajuda i també els testimonis d’aquella nit.

