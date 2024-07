Girona instal·la una unitat mòbil per mesurar contaminants atmosfèrics

L’Ajuntament de Girona mesurarà aquest estiu la presència d’ozó troposfèric a través d’una unitat mòbil instal·lada al Pavelló Municipal Girona-Fontajau amb la col·laboració de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. Segons indica l'Ajuntament en un comunicat, és la primera vegada s’analitzarà la presència a la ciutat d’aquest contaminant atmosfèric relacionat amb la radiació solar intensa. A part de l’ozó troposfèric, la nova unitat mòbil també mesurarà el diòxid de sofre (SO2), el sulfur d’hidrogen (H2S), el monòxid de carboni (CO) i els òxids de nitrogen (NOx), a més de dades relatives a les condicions meteorològiques, com la humitat, temperatura, precipitació, pressió atmosfèrica, velocitat i direcció del vent.

“El rigor científic és clau per encarar el repte climàtic i per això necessitem més i millors dades. Aquesta unitat mòbil de mesura d'importants contaminants atmosfèrics, com l'ozó troposfèric, ens permetrà tenir més control i poder recollir més informació per aplicar les millors mesures de mitigació i adaptació, en clau atmosfèrica i per seguir tenint una correcta qualitat de l'aire”, ha explicat el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, Sergi Cot i Cantalosella.

La ciutat de Girona disposa d’una estació automàtica de mesura de contaminants atmosfèrics al pati de l'Escola de Música, al número 70 del carrer de Barcelona. Tanmateix, aquesta no mesura els nivells d’ozó troposfèric perquè està situada en una zona amb un alt volum de trànsit. És per aquest motiu que s’ha optat aquest estiu per realitzar una campanya de mesura d'ozó troposfèric a través d’una unitat mòbil instal·lada a la zona exterior del pavelló de Fontajau. El període d’anàlisi ha començat avui, dia 29 de juliol, i s’estendrà fins al 5 de setembre.

Les unitats mòbils són vehicles equipats amb analitzadors automàtics i captadors manuals per mesurar els contaminants atmosfèrics i sensors per a les variables meteorològiques. Complementen l'abast de les estacions que formen part de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), ja que permeten fer campanyes de mesuraments directes dels nivells de qualitat de l'aire en llocs on no hi ha vigilància de la xarxa.

Paral·lelament, s’està treballant per crear una estació automàtica de mesura de contaminants atmosfèrics a la comarca del Gironès per tal que s'hi pugui instal·lar un mesurador d'ozó troposfèric. Així, la ciutat de Girona i la comarca podrien disposar d'informació més representativa i de referència dels nivells obtinguts, especialment en període estival.

Actualment, els mesuradors d'ozó més propers a la ciutat de Girona s'ubiquen a Santa Pau i Agullana, els quals es troben situats a 41 km i 58 km de distància, respectivament. Es tracta de zones amb una climatologia i orografia molt diferents que fan que els valors no siguin prou representatius per avaluar la incidència d'aquest contaminant a la ciutat de Girona i a la comarca del Gironès.

Davant d’això, aquest mes de juliol, el Consell Comarcal del Gironès ha aprovat sol·licitar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya la instal·lació d'una estació automàtica, a petició de l’Ajuntament de Girona.