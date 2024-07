Una gironina aconsegueix la pensió de viduïtat després de deu anys de lluita

Una gironina ha aconseguit el seu dret a percebre una pensió de viduïtat deu anys després de demanar-la. La Seguretat Social li va denegar la sol·licitud l’any 2014, quan la va demanar, perquè aquell mateix any un canvi legal va fer més estrictes els requisits per obtenir-la, i cap jutjat va donar-li la raó, ni el jutjat social 2 de Girona en primera instància ni els recursos que va interposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Tribunal Suprem i al Tribunal Constitucional.

No va ser fins que va acudir al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) que aquest li va donar la raó, al·legant que se li havien vulnerat els seus drets fonamentals i que s’havia de repetir tot el procés. Segons el tribunal europeu, el canvi legal va tenir lloc tres mesos després de la mort de la seva parella, i que, per tant, l’afectada no podia complir amb uns requisits que llavors no existien.

Per això, s’han anul·lat totes les sentències emeses en aquest procediment i el jutjat Social 2 de Girona va haver de tornar a jutjar el cas, que finalment ha sentenciat a favor de la veïna, atorgant-li el dret a la prestació, i ha imposat a l’Estat que li reconegui amb efectes retroactius des del moment que li haurien d’haver reconegut, és a dir, el dia 1 de febrer de 2014.

Vulneració de drets

Abans de la modificació legal, el Codi Civil català no requeria la necessitat d’estar inscrit en un registre per percebre una pensió, com sí que demanava la Llei General de la Seguretat Social. N’hi havia prou acreditant dos anys de convivència o tenir un fill en comú. La llei estatal permetia que cada autonomia apliqués els seus criteris. Però el Tribunal Constitucional ho va tombar el juliol de 2014, i això va suposar que els requisits de la llei catalana ja no fossin aplicables. Amb tot, el TEDH va resoldre que se li havien vulnerat els drets fonamentals perquè no es va donar cap període transitori per permetre als afectats poder optar als nous requisits.

Seguint el fil de la sentència europea, la resolució del jutjat Social 2 de Girona conclou que s’hauria d’haver tingut en compte la data de defunció de la parella de l’afectada a l’hora de valorar si complia els requisits per tenir la pensió. A més, la sentència gironina recull una consideració del tribunal europeu que indica que més del 90% dels demandants de la pensió de viduïtat són dones, i que, per tant, aquest canvi normatiu ha posat moltes dones en una situació de vulnerabilitat.

L’advocada que ha portat el cas, Assumpció de Ribot, subratlla que la seva clienta és una persona «molt lluitadora» i això li ha permès continuar un procés que ha estat «esgotador» però gratificant perquè li han donat la raó després de tants anys d’espera. De fet, de Ribot es mostra prudent i alerta que la sentència del Social 2 de Girona encara no és ferma, i que fins la setmana vinent no sabran si l’Estat ha interposat recurs. En cas que fos així, el cas podria tornar a arribar fins al Suprem, i el «viacrucis» s’allargaria un cop més. Si no, l’Estat té vint dies hàbils per complir la sentència. Si no ho fes, la clienta hauria de tornar a reclamar.

