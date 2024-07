L’esforç per comprar o llogar un habitatge continua creixent a Girona

El percentatge dels ingressos de la llar necessari per accedir a un habitatge a les comarques gironines continua creixent en el segon trimestre de l’any. Els gironins han de destinar un 30% dels seus ingressos a pagar el lloguer, dos punts més que fa un any, i un 23% en el cas de la compra, també un 2% més interanual, segons un estudi publicat pel portal immobiliari Idealista basat en les dades del segon trimestre del 2024.

En el cas de Girona ciutat, l’esforç per pagar el lloguer ha passat del 23% dels ingressos al 25% en l’últim any, tanmateix, pel que fa a la compra es manté en un 22%. Al conjunt de l’Estat, el percentatge dels ingressos de la llar necessari per accedir a un habitatge creix al 23,1% en el cas de la compra i fins al 35,7% en el cas del lloguer durant el darrer any. Idealista assegura que la manca d’oferta i el consegüent increment dels preus és la causa que l’esforç per llogar hagi assolit el màxim recomanat pels experts amb un increment de quatre punts el darrer any.

«En el lloguer, les fatals conseqüències de la Llei d’Habitatge i de totes les mesures en matèria de lloguer aprovades en els darrers sis anys són evidents, malgrat això no existeix una voluntat política per revertir-les», assegura el portaveu del portal immobiliari Francisco Iñareta. «En venda, la manca d’oferta es mostra amb tota la cruesa per la paràlisi durant lustres en la construcció de nous habitatges a les zones més demandades, l’impacte de les quals s’està notant en aquests moments. Lamentablement, la construcció de nous habitatges es demora anys, per la qual cosa no és probable que a curt o mitjà termini apareguin grans bosses d’habitatges nous que puguin relaxar la tensió dels mercats i fer disminuir els preus», afegeix.

A Espanya, són 11 les capitals on l’esforç per llogar un habitatge de dues habitacions supera el 30% recomanat pels experts. Barcelona és la que més percentatge dels ingressos de la llar exigeix (46%), seguida per Palma (45%), Màlaga (42%), València (41%), Madrid (38%), Alacant (37%), així com a Sant Sebastià (33%), Las Palmas de Gran Canària (32%), Santa Creu de Tenerife (32%), Bilbao (31%) i Segòvia (31%).

La província de Màlaga és la que exigeix un esforç més gran per llogar un habitatge als locals, ja que arriba al 54% dels ingressos familiars. El segueixen les Balears (53%), Barcelona (43%), València (40%), Santa Cruz de Tenerife (38%), Las Palmas, Alacant i Madrid (37% a les tres províncies). També per sobre del 30% hi ha Guipúscoa (34%), Sevilla (30%) i Cadis (30%). Terol (16%), Palència, Jaén i Ciudad Real (19% a les tres províncies) són les 4 en què s’exigeix un esforç menor.

En la majoria dels casos l’esforç per comprar és menor que per llogar, amb l’excepció dels mercats de Sant Sebastià, Cadis, Granada i la Corunya. A més, són 5 les capitals que tenen taxes d’esforç superiors al 30% recomanat pels experts: Palma (44%), Sant Sebastià (39%), Màlaga (38%), Madrid (34%) i Barcelona (31%), segons Idealista.