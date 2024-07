Moments de tensió al ple de Girona per la pèrdua de places I1 a Germans Sàbat

Dues mocions veïnals van ser les protagonistes del ple municipal aquest dilluns a la tarda celebrat a l’Ajuntament de Girona. La que va tenir més polèmica va ser la que va presentar el PSC en nom de famílies del barri de Germans Sàbat, que demanen restablir les dues línies d’I1 de l’escola bressol La Baldufa. I és que quan ja s’havia presentat la proposta i la representant de les famílies, Carla Fernández, els grups de l’oposició i la regidora d’Eduació, Queralt Vila, havien parlat, les famíles van recriminar la decisió de votar en contra de la moció a l’equip de govern (Guanyem, Junts i ERC). Així, hi va haver instants de tensió entre l’alcalde Lluc Salellas i membres de les famílies presents a la sessió, que van respondre amb crits i, fins i tot, algunes amenaces. «Les amenaces que esteu fent a la regidora (Queralt Vila), no es poden permetre», va dir l’alcalde. Segons ACN, un pare va amenaçar l'alcalde, Lluc Salellas, dient-li que s'havia posat «amb la gent equivocada».

Abans, i com a representant de les famílies, Carla Fernández va ser la representant de les famílies que va parlar i va expressar que la decisió d’eliminar les dues línies «és inacceptable i perjudica greument les famílies». Va apuntar també que al centre les places «sempre s’omplen completament» i que havia estat una «decisió d’última hora». Això ha fet que «les famílies no tinguin temps de buscar altres opcions», va lamentar.

PSC, PP i Vox, van votar a favor de la moció. El regidor del PSC, Àngel Martínez, va expressar que eliminar les places havia estat un «error majúscul» i que s’havia produït «sense tenir en compte les necessitats de les famílies i desconeixent les necessitats del barri».

Per la seva banda, Queralt Vila va explicar que «no s’ha tancat cap línia», sinó que «s’ha redistribuït l’oferta». En aquest sentit, va confirmar que pel pròxim curs, 2024-25 l’escola bressol La Baldufa tindrà dues línies per I0, que es guanyen amb les dues línies que es treuen d’I1, que passa de quatre línies el passat curs a dues per aquest setembre. Per altra banda, I2 tindrà quatre línies. En canvi, pel curs 2025-26 I0 continuarà amb dues línies, mentre que I1 i I2 en tindran tres.

Solar de Montilivi

L'altra moció la va presentar l'Assocació de Veïns de Puig-vistós, al barri de Montilivi, en referent al solar del carrer Puigsacalm que l'Ajuntament va cedir a la Diputació per aixecar-hi un edifici per a usos administratius. Els veïns de Puig-vistós continuen oposant-se a la construcció a l'edifici de la Diputació a una parcel·la, catalogada d'equipaments. Tot i que l'ens provincial ja va confirmar fa unes setmanes que aquest immoble es construiria en aquest solar, els veïns s'hi oposen.

En representació dels veïns va parlar Albert Fanals, que va tornar a remarcar la «greu situació d'estrès» davant el creixement «desmesurat» d'equipaments al barri i que comporten la «pèrdua de condicions de vida». A més, va lamentar que, tot i les 28 alternatives i les més de 600 firmes recollides, no s'ha «rectificat» la situació. També es va dirigir a l'alcaldequi abans de les eleccions municipals de 2023 es va «posicionar de part dels veïns i va generar unes expectatives que l'hi van reportar molts vots».

PSC, PP van votar a favor de la moció, mentre que Vox es va abstenir. Tots van coincidir en el fet que aquest solar no és el millor lloc i van demanar a l'equip de govern estudiar alternatives. Entre d’altres, un lloc a Domeny i una zona pròxima al Consell Comarcal. «S’ha de reconsiderar la situació», va dir la portaveu del PSC, Sílvia Paneque.

En canvi, l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) va votar en contra. L'alcalde, Lluc Salellas va afirmar que portaven «dotze mesos» treballant en «buscar i plantejant alternatives» a la Diputació, amb diferents trobades. Fins i tot, l'alcalde va confirmar que havien explorat, com a última opció, una zona a Palau per proposar a la Diputació, però aquesta era «inviable per tirar endavant». Tanmateix, l'única «sortida possible» ha estat «millorar considerablement» la proposta heretada per l'anterior equip de govern (Junts i ERC), que va ser el que va fer la permuta amb la Diputació.

Salellas va confirmar que havien aconseguit que l'edifici tingués «usos veïnals i de barri», a part d'un acord amb la Diputació, que invertirà uns 50.000 euros en «dignificar i millorar la vida dels veïns». A més, i després dels diàlegs amb la Diputació, l'ens provincial ha agafat el «compromís» que l'impacte de l'edifici fos «més petit i es pugui participar en el procés de les característiques» que pugui tenir l'edifici.