Girona obre les piscines del GEiEG a persones grans i amb discapacitat per l'onada de calor

L'Ajuntament de Girona ha activat les piscines del GEiEG com a refugi climàtic amb motiu de les altes temperatures que viurà la ciutat. Es tracta d'una "col·laboració público-privada" que ofereix entrada gratuïta a les piscines que té el club esportiu a la ciutat per a persones majors de 65 anys i les que tenen discapacitat. Des d'aquest dimarts i fins el dijous hi haurà l'entrada gratuïta i el consistori preveu allargar la mesura si es mantenen les previsions de temperatures elevades. A més, l'Ajuntament obre les dutxes del pavelló de Fontajau per a persones sensesostre i també obre els soterranis de la catedral de Girona, un espai dinamitzat per la Creu Roja.

Girona viu des d'aquest dimarts un període de calor extrema i per aquest motiu l'ajuntament ha activat el conjunt de recursos que ofereixen per a les onades de calor. Es tracta de mesures extraordinàries que s'afegeixen a alguns dels refugis climàtics que ja hi ha operatius. Una de les accions és oferir l'accés gratuït a les piscines municipals per a majors de 65 anys i persones amb discapacitat, a banda de permetre l'accés a un acompanyant. Aquest estiu també s'hi incorporen les piscines del GEiEG, el club esportiu de la ciutat.

A dia d'avui aquesta entitat compta amb dos espais amb piscines: a Sant Narcís i Sant Ponç. En qualsevol d'aquests dos recintes, els majors de 65 anys i persones que tinguin discapacitat podran entrar-hi de forma gratuïta sense ser socis entre aquest dimarts i fins a finals de setmana, quan es preveu que es tanqui l'episodi d'altes temperatures.

La regidora de Ciutat que Cuida de Girona, Gemma Martínez, ha detallat que aquesta és una mesura per a "persones vulnerables". Ara, estudiaran "com funciona i quina és l'afluència de gent" que hi ha en aquestes piscines. A partir d'aquí, l'ajuntament es mostra receptiu a estudiar si amplien la mesura a tot el públic perquè pugui accedir de forma gratuïta a les piscines municipals mentre duri l'onada de calor.

Martínez ha agraït la col·laboració del GEiEG a l'hora d'oferir entrada gratuïta a persones grans i amb discapacitat. Per a la regidora aquest servei "dona un valor afegit" a la xarxa de refugis climàtics que ja té a disposició l'ajuntament. Per part del club esportiu, l'adjunt a direcció, Pau Serra, ha mostrat el compromís de l'entitat amb la ciutat. Asseguren que aquesta és una de les múltiples col·laboracions que fan amb el consistori per tal de vetllar per la "salut comunitària" dels gironins.

Per a Serra, la mesura no suposa cap canvi per a l'entitat esportiva ja que les piscines que té el GEiEG a Sant Narcís i Sant Ponç ja estaven obertes i compten amb vigilant de seguretat i socorristes. A més, Serra ha destacat que l'onada de calor arriba en una setmana que els casals d'estiu ja han començat a reduir el nombre d'inscrits i això dona més marge perquè pugui entrar més gent. De normal, Serra apunta que hi ha més d'un miler d'usuaris al dia entre les dues piscines.

Dutxes obertes a Fontajau

En paral·lel a l'obertura de piscines, l'Ajuntament de Girona també obrirà les dutxes del pavelló de Fontajau des de les cinc de la tarda. La idea és que pugui anar-hi qualsevol persona que necessiti refrescar-se. A més, el govern local obre l'edifici de l'antiga UNED (al Barri Vell) per a persones sensesostre. L'espai estarà dinamitzat per a persones de la Creu Roja i la gent podrà anar-hi fins a les set de la tarda, mentre duren les hores de més temperatura. Aquest edifici compta amb aire condicionat que permetrà els usuaris està en un espai de confort.

Una altra col·laboració que repeteix el consistori en matèria de refugis climàtics és l'obertura dels soterranis de la catedral. El Bisbat de Girona cedeix l'espai en els dies de temperatures extremes perquè la gent pugui passar-hi una estona a la fresca en un espai que no necessita d'elements de climatització.