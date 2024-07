L’Ajuntament de Girona enderroca un mur «il·legal» a Montjuïc

L’Ajuntament de Girona ha inciat a primera hora del matí l’enderroc d’un mur de formigó ubicat a un solar del carrer Torre de Sant Joan, al barri de Montjuïc. Després de diferents expedients oberts per l’Ajuntament perquè, qui té ocupat l’espai, deixés lliure la zona ara s’han començat els treballs, que s’allargaran més d’una setmana. Tot, contra la voluntat del qui va aixecar el mur, Francisco Montes, que assegura que els han «notificat al moment» de l’enderroc.

Així, diferents agents de la Policia Municipal de Girona s'han desplaçat fins aquesta zona i hi seran fins que acabin les tasques. Montes explica que ho fan per «seguretat per les obrers», però també pel propietari, ja que la porta dels terrenys «està oberta». En tot cas, ha demostrat estar «molt cabrejat» perquè li estan destruint «tot el material» que ha comprat per fer aquest mur de formigó.

L’Ajuntament ja havia insistit a l’afectat amb el fet que no podia ocupar aquest espai i considerava que ho feia de forma il·legal. Tampoc li havia permès construir aquest mur de formigó. «Diuen que és perillós», detalla Montes. Ell, però, considera que no ho és, perquè «després de trenta anys no ha caigut mai». De fet, va afirmar que amb els treballs que s’estan fent per enderrocar-lo és quan «és més perillós».

L’afectat defensa així que no ha fet res il·legal i que el mur està dins la seva propietat. En tot cas, per accedir al solar s’hi va haver d’entrar per aquesta propietat privada, de Montes, i es va haver de demanar autorització judicial, que va arribar ahir. A més, considera que és una «venjança» dels veïns, amb els quals ha tingut algunes enganxades, perquè és un «tema que ve de lluny».