La plaça Joan Brossa de Girona serà per a vianants, eliminant els aparcaments de zona blava

Fa unes setmanes van començar les obres del carril bus ràpid entre Salt i Girona al municipi saltenc i la pròxima setmana està previst que iniciïn a la capital gironina. En concret, ho faran a la plaça Joan Brossa, al costat de Torre Girona i la plaça Marquès de Camps, en un espai que es reconvertirà i s'eliminaran la quarantena d'aparcaments de zona blava que hi ha actualment. Així, l'espai serà de vianants (mantenint el carril bici que passa per sota les vies), a més de tenir un espai pels busos de les línies L3 i L4 que arriben fins a Salt i que fan aquest trajecte del projecte del carril bus ràpid entre els dos municipis. A més, a peu de la Torre Girona hi haurà una terminal per aquests autobusos.

En tot cas, la tinenta d'alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, ha deixat clar que gran part de les places d'aparcament que es perden de la plaça Joan Brossa es «traslladen». Ho faran al voltant dels carrers Bisbe Sivilla i Ibèria, on hi haurà una mica més de trenta places d'aparcament. «Algunes seran de zona verda», ha confirmat Andreu, i és que aquesta era una «demanda veïnal». A la plaça Joan Brossa, tot i que serà molta part per als vianants, es conservaran i ampliar les zones de càrrega i descàrrega pels vehicles.

Sobre el projecte del carril bus ràpid entre Salt i Girona l'alcalde Lluc Salellas ha afirmat que «és un projecte de la Generalitat a la nostra ciutat que ens ajudarà en clau de poder millorar la mobilitat, la connectivitat i la transforació urbana». Salellas ha afegit que tot això ajudarà a «a fer la ciutat més amable i agradable, que busca anar transformant-se en aquest segle XXI per adequar-nos a la situació d'emergència climàtica».

