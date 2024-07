La UdG redueix un 45% de consum d'aigua aquest 2024 per lluitar contra la sequera

La Universitat de Girona (UdG) ha reduït un 45% el consum d'aigua aquest 2024 i espera arribar al 50% al llarg de l'any que ve. Tot plegat gràcies al pla que es va desenvolupar fa un any per lluitar contra la sequera i que contempla l'estalvi i l'aprofitament més eficient d'aigua en tots els usos universitaris, com els serveis sanitaris, la jardineria i manteniment d'espais, la neteja general, els laboratoris i altres serveis dels diferents campus. Un estudi del propi centre revela que aquest 2024 es necessitaran 22.800 m3 d'aigua, el que suposa un 45% menys dels 40.300 que es feien servir anteriorment. Cal tenir en compte que és la xifra mai registrada a la UdG, per sota fins i tot dels 24.600 m3 del 2020 en plena pandèmia.

Per a aconseguir aquest repte, des de la UdG s'ha dotat de capacitat per gestionar els seus consums, a partir de tres situacions: on s’utilitza l'aigua, per a què s'està consumint i si s'està fent de la forma més eficient possible o no. A partir d'aquí s'intenta reduir-ne el consum i fer un ús més eficient de la que s'acaba gastant.

A banda, des del centre assenyalen que la digitalització ha estat un aspecte "clau" en aquesta transformació, ja que ara es disposa de dades de consum cada hora, en comptes de trimestrals com era abans. Això s'ha aconseguit mitjançant la instal·lació de comptadors IoT.

Aquesta informació s'ha complementat per primera vegada amb dades d'intensitat d'ús, estimant els usuaris diaris dels 20 edificis mitjançant les connexions a la xarxa Wi-Fi. A més, les reduccions més elevades de consums han estat les associades amb la implementació de jardineria ecològica als campus de la UdG (5.300 m3 anuals), la revisió de pràctiques docents i de recerca amb l'erradicació de circuits oberts (5.200 m³) i l'optimització de consums energètics i eventual supressió de torres de refrigeració aire-aigua (3.000 m³).

Consum sanitari

Pel que fa al consum sanitari, que representava el 46% del consum total d’aigua, la Universitat de Girona ha posat en marxa un programa de detecció i correcció immediata de petites pèrdues mitjançant codis QR, per tal de poder corregir aquesta despesa i fer més eficient el consum total.

La consolidació d'aquestes mesures, juntament amb l'actualització dels dispositius de descàrrega de sanitaris per sistemes més òptims, permetrien assolir la reducció del 50% del consum l'any 2025.