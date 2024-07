Vídeo | Unes 200 persones intenten evitar la detenció d'un delinqüent buscat per la policia a Salt

La detenció d'un delinqüent buscat va acabar aquest diumenge amb incidents i tres agents de la Policia Local ferits a Salt.

Unes 200 persones van intentar evitar l'arrest d'un home de 39 anys que comptava amb dues ordres de recerca i detenció, una d'elles amb ingrés a presó.

Tot va començar cap a les vuit de la tarda, quan els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Salt van reconèixer a l'individu buscat, un habitual i multireincident. Li van demanar que s'aturés, però aquest en comptes d'això es va refugiar en un bar del carrer d'Àngel Guimerà. Aquí també s'hi va unir el germà que va atacar juntament el delinqüent a la policia per evitar que els detinguessin i que els deixessin en pau. Aquí van intentar fugir dels policies que estaven amb ells i els van agredir.

Arran dels fets, en aquesta zona del centre de Salt es va començar a concentrar molta gent i segons els Mossos, van arribar a ser unes 200 persones a l'exterior de la cafeteria on hi havia els dos homes que ja havien pogut ser arrestats. Aquests van voler evitar que la policia se'ls emportessin i van començar a empentar-los i a forcejar amb la policia, segons avançava aquest dilluns el digital Crònica Negra.

Davant dels fets, els agents van demanar reforços i fins a la zona del carrer d'Àngel Guimerà amb el de Francesc Macià s'hi van desplaçar més patrulles de seguretat ciutadana, trànsit i ordre públic, entre elles la Brimo. Mentre això succeïa, els presents al carrer van començar a llançar objectes, com ara pedres, contra els policies.

Aquests últims es van posar davant del bar - cafeteria i van muntar dues línies per evitar que entressin al local i perquè els seus companys poguessin treure els arrestats en condicions i cap als vehicles. Segons la policia això es va portar a terme sense incidents.

Tant el delinqüent buscat com el seu germà van acabar arrestats per un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat i el buscat, també per les dues ordres que tenia pendents

D'altra banda, l'actuació es va saldar amb tres agents de la Policia Local de Salt ferits lleus.