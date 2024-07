Canvis a les línies L8 i L10 de l'autobús urbà de Girona

L’Ajuntament de Girona modificarà les línies L8 i L10 del bus urbà amb l’objectiu que siguin més ràpides i eficients i així disminuir els retards ocasionats per l’increment del 30% de persones viatgeres respecte a l’any 2019. Principalment, s’aplicaran canvis en els recorreguts i es crearan noves parades en substitució d’altres que s’eliminaran. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, aquestes modificacions també responen a la necessitat d’adaptar les línies de bus a la futura reforma de la plaça d’Espanya. Els canvis començaran a aplicar-se entre agost i setembre, i durant les primeres setmanes s’avaluaran els resultats.

Per una banda, s’eliminarà la parada de la plaça d’Espanya de l’L8 i L10. El motiu d’aquest canvi és la propera remodelació de la plaça a càrrec d’ADIF, la qual ja no permetrà que l’autobús hi passi.

En aquest sentit, a partir de demà, dia 1 d’agost, l’L10 no farà la volta per parar a la plaça d’Espanya, sinó que continuarà el seu recorregut pel carrer de Barcelona, la ronda de Sant Antoni Maria Claret –on es crearà una parada d’autobús nova en el número 30– i el carrer del Migdia per dirigir-se cap a Fornells de la Selva. D’aquesta manera, no passarà ni s’aturarà a les parades del carrer de la Creu. A més, els horaris de pas per les parades també variaran per tal d’adaptar-se al nou recorregut.

Per l’altra banda, hi haurà canvis en l’L8, que va des de l’estació de trens fins al campus de Montilivi de la Universitat de Girona (UdG), passant pel Parc Científic i Tecnològic de la UdG. A partir de l’1 de setembre, aquesta línia pararà a l’andana número 7 de l’estació interurbana d’autobusos subterrània, en comptes de la plaça d’Espanya. Un altre dels canvis és que en direcció al campus de la UdG no passarà pel carrer de la Creu, sinó que circularà pel carrer d’Emili Grahit.