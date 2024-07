Font de la Pólvora lamenta els talls de llum constants

No és la primera vegada, però el barri de Font de la Pólvora de Girona ha patit en els últims dies diferents talls de llum en alguns carrers. L’Associació de Veïns del barri ho ha denunciat a través de les xarxes socials en les últimes setmanes. El 23 de juliol es queixaven que era la «cinquena nit sense llum als carrers» del barri. Aquests talls es van restablir l’endemà, però aquesta setmana n’han tornat a patir. Concretament, aquest dimarts era la «tercera nit sense llum a l’il·luminat públic». En aquest sentit, i arran del tiroteig durant la passada nit de Sant Joan que va acabar amb dos morts, els veïns es pregunten si «era aquest el protocol de seguretat».

Endesa explica que aquests talls de llum es produeixen per sobrecàrregues a causa de la gran quantitat de frau elèctric que hi ha el barri. Després de diferents treballs, van restablir l’electricitat durant la setmana passada, però ara ja fa tres nits que no hi torna a haver llum. La companyia també detalla que a l’estiu són més sovint que passin aquests fets perquè hi ha més aparells, de les persones que cometen frau elèctric, que estan en funcionament.

