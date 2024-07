Girona vol sumar una trentena de pisos al parc públic i estudia el potencial dels solars municipals

Girona vol sumar una trentena més de pisos al parc públic d'habitatge aquest 2024 i està valorant quin potencial tenen els solars municipals perquè s'hi puguin fer promocions de protecció oficial. Aquest any el consistori ha adquirit tres pisos, n'està formalitzant la compra de setze més i en té uns altres vuit en estudi. L'alcalde, Lluc Salellas, també posa en relleu que l'Ajuntament s'aparta del procés, i no exerceix el dret tanteig i retracte, en tots els casos on hi ha particulars que tenen opció de comprar els immobles. En paral·lel, el consistori ha ingressat més de 20.000 euros amb el recàrrec als grans tenidors i reclama "més agilitat" a la Sareb perquè els habitatges buits que té a la ciutat es destinin a lloguer social.

La compra de pisos per destinar-los a lloguer social és una de les potes de les polítiques d'habitatge de l'Ajuntament de Girona. Durant el mandat anterior, l'aleshores equip de govern (Junts i ERC) va segellar un acord amb Guanyem per destinar-hi 4 milions d'euros (MEUR). Una quantitat que, amb el pressupost d'aquest 2024, ja amb Lluc Salellas com a alcalde, s'ha incrementat en gairebé un milió més.

Des d'aleshores, el consistori ha incrementat el parc públic d'habitatge amb 38 pisos, dels quals tres s'han comprat aquest any. Es troben repartits arreu de la ciutat, fonamentalment als barris de Santa Eugènia, Sant Narcís, Domeny i Montilivi. La intenció del govern és que, des d'ara i fins al desembre, a aquest paquet s'hi sumin fins a 24 pisos més. D'aquests, l'ajuntament ja està formalitzant la compra de setze habitatges (amb les partides dels pressupostos 2021-2023) i està estudiant adquirir-ne uns altres vuit (amb els diners dels comptes d'aquest 2024).

"Són pisos que aniran destinats a famílies vulnerables; l'accés a l'habitatge ens preocupa, i durant els darrers anys les administracions no hem estat prou àgils per poder generar l'oferta necessària", explica l'alcalde de Girona. "Per tant, seguint allò que ja es va acordar, des de l'equip de govern allò que volem és potenciar-ne la compra", hi afegeix Lluc Salellas. L'alcalde, però, també admet que a l'hora d'exercir el seu dret de tanteig i retracte, l'Ajuntament de Girona té clar que la prioritat la té la ciutadania. "Quan ens trobem davant possibles compradors que compleixen els requisits i poden accedir a aquell habitatge, com a consistori deixem que ho facin i ens centrem a buscar altres operacions", concreta Salellas.

La rehabilitació integral, pendent

A l'hora d'adquirir nous immobles, el consistori ara també escull aquells que no necessiten grans reformes per entrar-hi a viure. També, perquè en aquests casos el procés per fer les rehabilitacions és molt més àgil. Salellas explica que, d'aquells pisos que s'han incorporat a la borsa pública d'ençà del 2021, ja s'han anat "posant al dia" tots aquells que requerien fer-hi poques obres (de fet, amb aquest objectiu, el pressupost d'aquest any recull una partida de 100.000 euros).

Ara bé, allò que encara hi ha pendent és, precisament, rehabilitar tot el bloc comprès entre els números 149 i 151 del carrer Santa Eugènia (un edifici que es va adquirir en el mandat anterior). "En aquest cas, estem pendents de trobar la fórmula que ens permeti tirar endavant aquesta reforma integral; es tracta d'un tema més legal, de veure com es pot tirar endavant aquesta contractació", precisa Lluc Salellas.

Solars municipals

Ara mateix, a la borsa municipal de Girona hi ha 73 contractes vigents. En paral·lel, un altre eix de les polítiques d'habitatge passa per impulsar les promocions de protecció oficial. I aquí, al costat dels acords amb l'Agència Catalana de l'Habitatge, l'Incasòl o les entitats del tercer sector, l'alcalde de Girona explica que el consistori està estudiant quin potencial tenen els diferents solars municipals per permetre que s'hi facin pisos.

"Estem fent una valoració de totes les parcel·les de què disposem per veure quines es podrien destinar a aquests usos; i poder, per exemple, cedir-les a un tercer perquè hi faci habitatge protegit", concreta Salellas. A més, el consistori també avalua si és viable adquirir solars que es trobin en mans de privats (un punt al qual el pressupost d'aquest 2024 hi destina 350.000 euros).

"Veurem si tenim capacitat per fer-ho o no; perquè d'entrada, allò que ens cal és tenir la valoració de les nostres parcel·les, i això és un procés llarg", admet Salellas. "En tot cas, però, la voluntat hi és, i si aquest any no podem fer-la efectiva, els diners destinats a adquirir terrenys aquest 2024 es poden redirigir a comprar més pisos", afirma l'alcalde.

Sareb i grans tenidors

Per últim, en matèria d'habitatge, Salellas també fa referència als esforços que s'estan fent per aconseguir mobilitzar pisos buits en mans de grans tenidors. Fins ara, l'Ajuntament de Girona ja ha recaptat més de 20.000 euros amb el recàrrec de fins al 150% de l'IBI que ha aplicat per primer cop a tots aquells casos que ha detectat.

"Allò que intentem és fer pressió amb les eines de què disposem, tenint en compte que el procés no és fàcil", explica l'alcalde. "Però tenim clar que el dret a l'habitatge és infranquejable, i que, per tant, no hem de permetre que els grans tenidors hi especulin", afirma Salellas.

I aquí, precisament en referència als pisos buits, l'alcalde tampoc s'oblida de tota aquella bossa d'habitatges desocupats que té la Sareb a la ciutat. "Precisament, cal tenir en compte que la Sareb també és un gran tenidor, i tot i que és veritat que el diàleg hi és, també és cert que no va tan àgil com caldria", lamenta Salellas. "Per tant, nosaltres exigim que es compleixi el compromís adquirit, i que hi hagi polítiques clares i actives per facilitar que aquests pisos vagin a parar en mans dels ajuntaments per poder oferir lloguer social, que és el que necessitem", conclou.