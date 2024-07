Els pous del Sitjar redueixen un 35% de l'aigua que Girona, Salt i Sarrià capten del Pasteral

Els pous d'emergència al Pla del Sitjar han reduït un 35% de l'aigua que Girona, Salt i Sarrià de Ter capten des de la presa del Pasteral. De mitjana, cada dia es bomben un total de 8.350 metres cúbics d'aigua de l'aqüífer subterrani que hi ha a la zona (una quantitat que equival a 100 litres per segon). Els dos pous, que tenen una fondària de 300 metres i un diàmetre de 350 mil·límetres, es van activar a mitjans de març. Des d'aleshores funcionaven amb grups electrògens. Ara, però, els tres ajuntaments ja han enllestit els treballs que han permès connectar-los a la xarxa. "Tot i que es pugui tenir la sensació que la sequera s'ha alleujat, la situació encara és crítica", recorda l'alcalde de Girona, Lluc Salellas.

Els tres ajuntaments han acabat els treballs per electrificar els pous d'emergència del Pla de Sitjar per millorar-ne el rendiment. Fins ara funcionaven amb grups electrògens. Ara, un cop formalitzat el contracte amb l'empresa subministradora, haver-se instal·lat el comptador i dur a terme diferents proves, les dues instal·lacions ja estan connectades a la xarxa elèctrica.

"Poder posar a ple rendiment els pous és una bona notícia per seguir liderant des de Girona i la seva àrea urbana el consum responsable de l'aigua i la lluita contra l'emergència climàtica", destaca Lluc Salellas. Per la seva banda, l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, recorda "la importància d'haver disposat d'aquests pous en el moment més crític de la sequera per alleujar l'extracció dels cursos fluvials".

"La seva electrificació permet garantir seguir portant aigua de l'aqüífer saltenc, que s'ha mostrat estable aquests mesos, cap al sistema d'aigua de l'àrea metropolitana", hi afegeix Viñas. Per últim, el seu homòleg a Sarrià de Ter, Isaac Ramió, ressalta que "els resultats que s'estan obtenint amb la posada en marxa de les diferents mesures per fer front a la situació de sequera són bones notícies". I precisa: "Hem de continuar amatents i seguir treballant i cercant mesures, no només per actuar de manera reactiva, sinó i sobretot, per fer-ho preventivament".

100 litres per segon

L'electrificació dels pous permetrà millorar el seu rendiment. D'ençà que al març es van posar en marxa, s'ha reduït un 35% l'aigua que s'agafa de la presa del Pasteral II i, per tant, s'han alleugerit els embassaments de Sau i Susqueda. Cada dia, de l'aqüífer que hi ha al Pla del Sitjar, els dos pous capten un total de 8.350 m3 d'aigua; una quantitat que equival.

Durant aquests mesos també s'ha comprovat que la qualitat de l'aigua s'ha mantingut a nivells òptims i no s'ha detectat una davallada en la quantitat d'aigua que hi ha a l'aqüífer.

Els pous tenen una fondària de 300 metres i un diàmetre de 350 mil·límetres. Extreuen l'aigua de l'aqüífer que, gràcies a unes bombes, es transporta cap als dipòsits de Palau.

Els pous del Sitjar es van començar a projectar arran de la sequera del 2008. En aquells moments es va realitzar una recerca dels llocs més idonis on construir-los per poder recollir aigua dels aqüífers. Els geòlegs van recomanar perforar en aquesta zona per la presència contínua d'aigua.