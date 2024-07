PSC insta a l'Ajuntament de Girona a desencallar el Centre Comarcal d’Acollida d'Animals

El grup municipal PSC-Girona pel Canvi ha demanat a l'Ajuntament de Girona que agilitzi els tràmits necessaris per desencallar el projecte del Centre Comarcal d'Acollida i Adopció d'Animals Abandonats del Gironès, “una iniciativa esperada i necessària que ha patit endarreriments significatius a causa de la inacció del govern”.

“Feia anys que el Consell Comarcal del Gironès volia impulsar un Centre d’Acollida d’Animals, ja que els municipis de la comarca, exceptuant Girona, que té el servei externalitzat des de 2018 a la residència canina La Devesa a Domeny, actualment envien els animals abandonats a Figueres. Aquest projecte es va materialitzar el febrer de 2021, quan l’Ajuntament de Girona va encarregar al Consell Comarcal del Gironès que formulés un pla especial urbanístic per al Centre d’Acollida d’Animals” ha explicat la regidora del grup municipal, Carla Aguilera.

“El 14 de juliol de 2022 es va presentar el projecte bàsic. Dos anys més tard, el projecte encara no ha avançat significativament” explica la regidora Bea Esporrín. El 18 de juny de 2024, l’Ajuntament de Girona va informar el Consell Comarcal d’un acord de la Junta de Govern Local on el Servei de Planejament i Gestió Urbanística de l'Ajuntament informava desfavorablement el Pla Especial urbanístic pel Centre Comarcal d’Animals, requerint esmenes en 10 dies hàbils, fet que podria endarrerir el projecte.

En el ple de l’Ajuntament de Girona del 8 de juliol de 2024, la regidora del grup municipal Carla Aguilera va preguntar sobre el requeriment de la Junta de Govern Local, les deficiències detectades i si això suposaria endarreriments o es plantejaven ubicacions alternatives. L’equip de govern, representat per Gemma Martínez, desconeixia el requeriment i només va parlar del pla funcional.

Bea Esporrín, ha expressat la seva preocupació: “Aquest havia de ser un projecte prioritari per aquest mandat. Guanyem va ser qui va permetre la majoria absoluta perquè el projecte tirés endavant, però el requeriment de la Junta de Govern Local indica el contrari. Els canvis demanats comportaran endarreriments.”

En el ple del Consell Comarcal del Gironès del 17 de juliol de 2024, el PSC va tornar a preguntar a què es deuen els requeriments, formulats tant pel servei de Planejament i Gestió Urbanística com per la subàrea de Transició Ecològica, i si aquests poden comportar que el projecte s’endarrereixi i el centre d’acollida no sigui una realitat el 2024. Es va constatar que sí es produiran retards, i que s’està a l’espera que l’Ajuntament estudiï la documentació presentada. De fet, al mateix ple es va aprovar una modificació pressupostària per suplementar la partida d’animals abandonats amb 18.000 euros, ja que ja no es preveu la posada en marxa del centre a finals d’any.

“La nostra comarca necessita aquest centre urgentment. No podem permetre més retards que perjudiquen els animals i els municipis del Gironès. Exigim que l’Ajuntament de Girona tracti aquest projecte com a prioritari i agiliti els tràmits per evitar noves demores en l’execució” ha demanat Carla Aguilera.