Girona vol sumar una trentena més de pisos al parc públic d'habitatge aquest 2024 i està valorant quin potencial tenen els solars municipals perquè s'hi puguin fer promocions de protecció oficial. Aquest any el consistori ha adquirit tres pisos, n'està formalitzant la compra de setze més i en té uns altres vuit en estudi. L'alcalde, Lluc Salellas, també posa en relleu que l'Ajuntament s'aparta del procés, i no exerceix el dret tanteig i retracte, en tots els casos on hi ha particulars que tenen opció de comprar els immobles. En paral·lel, el consistori ha ingressat més de 20.000 euros amb el recàrrec als grans tenidors i reclama "més agilitat" a la Sareb perquè els habitatges buits que té a la ciutat es destinin a lloguer social.