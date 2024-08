«A fora a 41 graus et cremes, aquí pots fer una pausa»

Ahir dimecres les comarques gironines van patir el pic de l’onada de calor que ha travessat Catalunya els últims dies. La ciutat de Girona es va enfilar fins als 40 graus entrant en el nivell d’alerta vermella (perill molt alt) de Meteocat. Aquest fet va propiciar un augment en l’ús dels refugis climàtics que l’Ajuntament de Girona va posar a disposició dels vianants a principis de setmana, però potser no tant com s’esperava.

Els refugis climàtics són aquells espais habilitats perquè les persones que ho necessitin puguin entrar-hi a resguardar-se de la calor i refrescar-se. Des del Diari de Girona vam apropar-nos a aquests refugis climàtics per veure com estaven vivint l’episodi de calor extrema, tant els usuaris d’aquests espais, com els treballadors i comerciants que els atenen en el marc de l’onada de calor.

Refugis normalitzats

Els treballadors de diversos dels museus de la ciutat, com el Museu del Cinema, el Museu d’Història de Girona i el Museu d’Història dels Jueus, han expressat al diari que «malgrat que no preguntin pels refugis climàtics, podem distingir qui arriba acalorat i necessita parar una estona i estar-se allà». En el cas del Museu del Cinema o el d’Història de Girona i la seva sala d’Exposicions, que ambdós compten amb una recepció àmplia i petites exposicions del Girona FC en aquestes «córners expositius», els vianants, locals i turistes, entres per escapar de les temperatures extremes i aprofiten per donar-hi un cop d’ull.

El Museu del Cinema actuant com a refugi climàtic. / Marc Martí Font

També expliquen que hi ha casos de persones que després de l’onada de calor de l’estiu passat, la qual va ser menys intensa, però més extensa, ja saben que en aquells espais trobaran un punt on poder descansar una estona.

D’altra banda, els treballadors del museu ens expressen que, les onades de calor, augmenten l’activitat del museu en certes hores del dia. Les activitats a l’interior que permeten apartar-se del sol son més corrents malgrat que no es pensi en el mateix museu com a refugi climàtic. «La calor fa augmentar el nombre de casals que visiten el museu», expliquen al Museu del Cinema.

Un altre cas és el del Mercat del Lleó. En aquest espai els comerciants expressen que un bon nombre de persones «entra a passejar i fer fotos» pels passadissos del mercat que, aquest any, té l’aire condicionat en funcionament, tot i que indiquen que fins i tot l’any passat, el qual estaven sense aire condicionat, ja es trobaven amb aquest fenomen. Per molt que aquesta ja sigui una activitat turística habitual, els comerciants associen l’augment dels visitants que passegen, a l’atractiu afegit que ofereix el mercat com a espai de refugi climàtic. Saben que el mercat compta amb bancs per seure i està a la disposició de qui necessiti entrar-hi, però lamenten que aquesta entrada de gent no comporti necessàriament un augment en la seva activitat comercial.

El Mercat del Lleó com a refugi climàtic per l'onada de calor. / Marc Martí Font

Vam poder comprovar com el Mercat del lleó era utilitzat com a refugi climàtic. Un grup de joves turistes belgues ens explicava que «Fa molta calor i no hi estem acostumats» i agraeixen l’espai habilitat i poder seure amb calma sense la necessitat de consumir o comprar en un negoci. Unes vianants de la ciutat també aprofitaven els avantatges que ofereix l’espai per protegir-se de la calor. «A fora estàs comprant a 41 graus i et cremes. Aquí pots fer una pausa» ens explicava.

Altres més buits

Al soterrani de la Catedral trobem un altre d’aquests refugis climàtics. Aquest, malgrat estar operat per la Creu Roja, no és un espai que sigui transitat de manera habitual per locals i turistes, com podrien ser-ho els museus o el mercat. Aquest fet, juntament amb la poca senyalització i la ubicació més aviat amagada de l’espai, provoca que, segons els operaris de la Creu Roja, estigui «funcionant a mig gas». Així i tot, el punt ha atès diverses persones durant aquests últims dies i compta amb un espai fresc que no necessita aire condicionat.

Així doncs, malgrat que són pocs els usuaris que entren en aquests espais parlant de refugis climàtics i alguns són poc coneguts pel públic general, els veïns saben que poden apropar-se a aquests indrets a escapar de les temperatures sufocants. Tant turistes com locals han aprofitat aquests punts oferts per l’Ajuntament de Girona com a estacions de descans i protecció d’aquesta onada de calor que ha batut rècords de temperatures a les comarques gironines.