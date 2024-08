Girona estendrà l'enjardinament d'escocells amb l'inici del nou contracte de manteniment de l'arbrat

L'Ajuntament de Girona estendrà progressivament l'enjardinament d'escocells per la ciutat amb l'inici del nou contracte de manteniment de l'arbrat urbà i viari, que s'ha posat en marxa aquest dijous. La iniciativa té com a objectius fomentar la biodiversitat urbana i, al mateix temps, contribuir a la millora paisatgística de la via pública. En concret, l'actuació consistirà en la preparació del terreny i la sembra de llavors silvestres i permetrà aconseguir una regularitat en la plantació de vegetació als escocells dels carrers de la ciutat, que fins ara es feia de forma esporàdica. La intenció és arribar a enjardinar uns 3.300 escocells i començar la sembra aquesta tardor, perquè les plantes floreixin a la primavera de l'any vinent.

Amb el nou contracte de manteniment d'arbrat, l'Ajuntament de Girona preveu ampliar els escocells de la ciutat fins a arribar als 3.300, el màxim previst al contracte. Això és important perquè d'una banda, aquests escocells enjardinats són un refugi per la fauna útil; és a dir, per als insectes beneficiosos per al control natural de les plagues que afecten els arbres. D'altra banda, minimitzen la sortida de males herbes entorn de les soques i, per tant, contribueix a augmentar la bellesa dels carrers.

"Els escocells florits tenen beneficis clars en l'àmbit urbà. Ajuden a mitigar l'efecte illa de calor, reduint així les temperatures a les ciutats, i contribueixen al drenatge d'aigua cap a les filtracions subterrànies. També faciliten la feina pol·linitzadora dels insectes, que col·laboren a tenir ciutats més naturalitzades amb tots els beneficis socioambientals que això comporta", ha destacat el regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Girona, Sergi Cot i Cantalosella.

Els primers que se sembraran seran els que presentin unes condicions òptimes per al creixement de les plantes, com ara escocells espaiosos, en zones amb voreres amples i poc trànsit de vianants o en punts assolellats.

Millores en la gestió i el control de l'arbrat

Més enllà de la sembra d'escocells, l'Ajuntament sosté que "el nou contracte de manteniment de l'arbrat permetrà millorar el servei de gestió i control del verd urbà, ja que es tracta d'un document més específic respecte del contracte anterior". En aquest sentit, es contempla una avaluació visual dels arbres cada dos anys, a partir del qual s'actualitzaran de les dades de l'inventari d'arbrat de què disposa l'Ajuntament de Girona.

Aquesta supervisió, que durà a terme personal tècnic especialitzat en arboricultura amb certificacions específiques en la matèria, tindrà en compte aspectes com la necessitat de poda conforme l'estàndard europeu, la presència de plagues i patologies, l'estat sanitari, el vigor, l'estrès hídric o les alteracions del mateix arbrat.

En el marc del contracte, també s'elaborarà un protocol per a la gestió adequada de les necessitats de l'arbrat on, entre altres aspectes, s'hi indicarà la manera com cal aplicar el reg en l'època estival, millorar el sòl, netejar els escocells, podar branques mortes o seques, retirar arbres morts i altres actuacions amb caràcter d'urgència. Tot plegat, permetrà planificar millor les necessitats i establir prioritats de gestió en accions com, per exemple, la substitució i plantació d'arbres nous.