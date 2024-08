El Govern adquireix 71 habitatges de CaixaBank a Girona per destinar-los a lloguer social

El Departament de Territori ha arribat a un acord amb Inmo Criteria, que depèn de CaixaBank, per a l'adquisició de 433 habitatges per destinar-los a lloguer social, segons ha informat la conselleria en un comunicat. El contracte també inclou 467 aparcaments, 203 trasters, sis locals i dues oficines. Els habitatges estan situats en nou municipis de Catalunya: Girona, Lleida, Reus, Salou, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, El Vendrell, Vic i Vila-seca. Del tota de pisos, 145 estan lliures i el Govern hi destinarà 13,7 milions a la seva adequació per entrar-hi a viure. Els altres 288 estan habitats amb contractes d'arrendaments, però estan a punt d'exhaurir la seva vigència i de perdre la seva protecció oficial.

L'explotació d'aquestes promocions, construïdes entre el 2002 i el 2012, era en règim d'arrendament a preu social, ja que la majoria són habitatges amb qualificació de protecció oficial. Segons remarca l'executiu, l'aprovació de la seva adequació busca prorrogar les qualificacions d'habitatge de protecció oficial i evitar una emergència residencial que es podria derivar amb el venciment gradual dels contractes de lloguer.

Aquesta operació ha estat autoritzada aquest dijous a la tarda pel consell d'administració de l'Institut Català del Sòl (INCASÒL) i es preveu que es materialitzi durant els pròxims mesos.

En concret, s'han adquirit 71 habitatges amb 71 aparcaments vinculats a Girona; 45 habitatges, 30 aparcaments vinculats i 10 de lliures, 30 trasters vinculats i 21 de lliures a Lleida; 37 habitatges amb 37 aparcaments vinculats i 14 de lliures, 37 trasters vinculats i 2 locals comercials a Reus; 77 habitatges amb 77 aparcaments vinculats i 11 de lliures a Salou; 55 habitatges amb 55 aparcaments i 55 trasters vinculats a Sant Feliu de Llobregat; 13 habitatges amb 13 aparcaments vinculats i 5 de lliures a Terrassa; 43 habitatges amb 43 aparcaments vinculats al Vendrell; 76 habitatges, amb 73 aparcaments vinculats i 3 de lliures, 43 trasters vinculats i 2 de lliures a Vic; i 16 habitatges amb 16 aparcaments vinculats i 9 de lliures, 15 trasters vinculats, 4 locals comercials i 2 oficines a Vila-seca.

Un miler d'habitatges de grans tenidors al parc públic

Segons explica Territori, aquesta operació s'emmarca en els compromisos adquirits pel Govern amb el 'Pla impuls 10.000', que ha incorporat 925 d'habitatges de grans tenidors al seu parc públic de lloguer social, amb una inversió de gairebé 100 milions.

El Govern va activar aquest pla el març del 2023 i tenia com a objectiu incorporar 10.000 habitatges al parc de lloguer social de Catalunya abans de finals del 2026, incrementant-lo així en un 18%. L'executiu assegura que en aquests moments els habitatges impulsats ja superen els 10.100.