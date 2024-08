El PSC de Salt condemna els atacs de dilluns als cossos policials

El PSC de Salt ha condemnat els fets que van tenir lloc dilluns al centre de la població, quan un grup del voltant de 200 persones van intentar evitar la detenció d'un delinqüent buscat per la policia i, a causa d'això, van «llançar objectes i van agredir diferents agents» dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Salt.

En aquest sentit, el grup municipal vol expressar el seu «suport incondicional» als cossos policials, que van ser atacats mentre exercien les seves funcions. «És inacceptable que aquells que treballen per garantir la seguretat i la convivència ciutadana siguin víctimes d'agressions i amenaces», apunten els socialistes en un comunicat.

Tanmateix, lamenten que l'equip de govern (ERC i Junts) no els hagi donat «cap informació» del que va passar, així com tampoc sobre l'estat amb el qual es troben els agents ferits. «Aquesta manca de comunicació és preocupant i contribueix a la incertesa que envolta la situació», afirmen. Així, demanen «transparència» i obtenir la «informació oportuna», ja que són trets fonamentals per mantenir la «confiança de la ciutadania en les institucions».

Els socialistes consideren que els incidents ocorreguts reflecteixen «una preocupant pèrdua de confiança en les forces de seguretat» i asseguren que és un fet que ha «empitjorat» en els darrers anys. Per això, el PSC insta a les «autoritats competents» investigar el que va passar dilluns i a «prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat» al municipi. A més, demanen a «l'Ajuntament que es personi a la causa en defensa dels agents agredit». «La violència i la desconfiança no són el camí per resoldre els conflictes i desacords; per això, cridem a la calma i al respecte envers les institucions i els agents de l'ordre», conclouen el comunicat.