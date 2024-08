Queixes a Salt amb la tala d’arbres per les obres del carril de bus ràpid

A principis de juliol van començar les obres del carril de bus ràpid entre Salt i Girona (BRCAT) a dos trams del municipi saltenc. En concret, ho van fer al costat de l'Estació Jove i al voltant del pavelló municipal, tot al passeig dels Països Catalans i als vials laterals. Mentrestant, la capital gironina es preveu que les actuacions comencin la pròxima setmana a la plaça Joan Brossa. En total, els treballs s'allargaran durant setze mesos, però ja des de bon començament han sorgit algunes crítiques.

Per començar, diferents veïns a través de les xarxes socials, i el grup municipal d'IPS-CUP, en un comunicat, han lamentat la tala, en els últims dies, d'exemplars de til·ler i plàtan del passeig Països Catalans, on s'estan desenvolupant els treballs. L'Ajuntament de Salt ha comunicat que aquesta tala d'arbres s'ha produït perquè «és necessari generar un espai nou», per construir una de les dues rotondes que preveu el projecte. En tot cas, el consistori deixa clar que «els arbres que s'han tret es replantaran a les noves zones de vianants que es generaran a aquest entorn i al de l'Estació Jove, així com a les noves rotondes».

IPS-CUP considera que la tala d'arbres ha estat un «despropòsit» i que s'ha fet en «plena onada de calor» i amb «nul·la informació als veïns i als comerciants del Mercat». Tanmateix, la formació considera que hi ha hagut altres «despropòsits». Denuncien que les obres es van «iniciar de pressa i corrents en plena Festa Major».

Un arbre talat al passeig dels Països Catalans. / Aniol Resclosa

A més, les actuacions han comportat que en diferents trams del passeig dels Països Catalans s'hagin eliminat dos carrils de circulació pels vehicles. «Les operacions de desplegament dels nous vials temporals de circulació es van fer amb absència més que notable d'informació clara i visible tant per als conductors de vehicles com als vianants», lamenta IPS-CUP. Entre d'altres, apunten que hi ha senyals nocturns «escassos» i manca de cartelleria per als vianants que van produir en diversos casos «situacions de risc». En tot cas, i tot i que s'ha eliminat un carril de circulació en cada sentit, sembla que les obres, de moment, no han comportat massa afectacions pel que fa al trànsit.

La formació també destaca que sempre ha «defensat la necessitat de millora de la mobilitat entre Salt, Girona i la resta de municipis de l'àrea urbana», però s'ha mostrat «crític» amb el «projecte» i el «procés d'implantació».

Paral·lelament, i tal com ha pogut saber Diari de Girona, alguns veïns que resideixen als carrers pròxims a l'Estació Jove tenen problemes per sortir amb el cotxe direcció Girona, ja que han d'anar a fer la volta molt lluny a causa de les obres. A més, també lamenten que han desaparegut alguns passos per vianants al passeig dels Països Catalanes, també a causa de les reformes, i això fa que hagin d'anar més lluny per poder travessar la via.