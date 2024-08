Salellas prioritza avançar en les reformes de plaça Catalunya i del carrer de la Creu de cara el pròxim curs polític

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha prioritzat «abordar» les reformes de la plaça Catalunya i del carrer de la Creu de cara el pròxim curs polític, que començarà el setembre. Aquesta és una de les voluntats que té entre cella i cella l'Ajuntament de Girona i que forma part dels 64 acords del govern tripartit (Guanyem, Junts, ERC) anunciats el juny de 2023. De fet, el d'executar «el procés de reforma del carrer de la Creu acordat amb veïnes, veïns i comerciants» és el primer punt, mentre que «convertir en zona de vianants i reformar de la plaça de Catalunya».

Tot això s'ha explicat en el balanç de les actuacions dutes a terme per l'Ajuntament durant el curs polític 2023-2024, que han fet Salellas i la regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu. L'alcalde ha afirmat que «ens esforçarem i treballarem» per tirar endavant aquests dos projectes. De fet, Andreu ha apuntat que aquests dos projectes s'havien començat a treballar, d'una forma «no tan visible», des que van entrar a l'Ajuntament ara fa una mica més d'un any. També ha confirmat que, a partir del setembre, es començarà el procés participatiu amb els veïns i comerciants del carrer de la Creu amb la voluntat d'iniciar les reformes de la via.

Per altra banda, un dels altres projectes que ha mencionat Salellas com a prioritari és el campus de Salut. En aquest sentit, espera fer l'aprovació definitiva de la modificació urbanística que afecta tot el sector. Un cop finalitzat aquest procés, l'Ajuntament haurà «finalitzat la feina» i Salut tindrà via lliure per tirar endavant el projecte.

A part, Cristina Andreu ha posat èmfasi en la reforma de la plaça Espanya. En aquest sentit, s'ha firmat un conveni amb Adif per fer «viable la transformació de l'entorn de l'estació». També ha fet menció de diferents projectes de l'anterior mandat (amb Junts i ERC formant equip de govern) als quals s'ha «donat impuls». Entre d'altres, amb les reformes de la Central del Molí, al carrer de la Creu, amb l'edifici que es convertirà amb unes oficines municipals on s'ubicarà l'empresa d'aigües, CATSA. La intenció és que funcioni «passat l'estiu». Un dels altres projectes que ha mencionat ha estat les obres que s'estan fent en el Xalet Soler i que convertirà l'immoble en la Casa de la Tecnologia i el Museu les Matemàtiques. Finalment, ha comunicat que es preveu que l'esperada comissaria de Santa Eugènia comenci a funcionar el «primer trimestre de 2025». Abans, però, s'haurà d'adequar tot l'entorn amb les càmeres de vigilància i altres aspectes, en unes obres que encara no han començat.

ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR LA INFORMACIÓ