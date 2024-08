La UdG publica la primera guia en català sobre l’aplicació de la intel·ligència artificial en la docència

Un grup de professores i professors de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona ha elaborat una guia sobre l’ús de la intel·ligència artificial (IA) a la docència. "Del guix al xip. L'ús de la intel·ligència artificial a les aules" se centra en la integració de models de llenguatge com ChatGPT i Gemini en processos d'ensenyament i aprenentatge.

José Antonio Donaire, Mònica Puntí, Konstantina Zerva, Raquel Camprubí i Núria Galí imparteixen docència als graus de Global Studies, Publicitat i Relacions Públiques, i Turisme de la Facultat de Turisme de la UdG i han creat la guia amb una visió transdisciplinària. “El llibre està essencialment adreçat a l'àmbit de les humanitats i les ciències socials, però també pot ser emprat per professors de ciències empíriques” detalla José Antonio Donaire.

Tal com expliquen els autors, la tesi central del llibre és que la IA no és un element que ha de substituir les tasques que fins ara realitzàvem els humans, sinó que les ha de complementar, ampliar o reforçar. “Amb un ús acurat, crític i responsable, la IA pot ser un instrument que ajudi en el procés de l'aprenentatge” apunta Núria Galí.

Segons Konstantina Zerva, la guia té com a objectiu “dotar la comunitat universitària d'un manual que els orienti en les possibilitats (i els riscos) de la intel·ligència artificial”. Avisa que no es tracta d'un text sobre la IA sinó d’un compendi de les possibilitats de l'aplicació de la IA en la docència. “No és un llibre tecnològic, sinó pedagògic”, puntualitza.

Mònica Puntí, per la seva banda, explica que han estat treballant “des de fa més d’un any en l’aplicació de la IA a les aules universitàries”. Detalla que han assajat diversos programes i aplicacions de manera que els ha permès interpretar les possibilitats d'aquestes eines. Així mateix, Raquel Camprubí subratlla que al llarg d’aquest temps s’han anat formant per “millorar els coneixements” i s’han documentat sobre la història, el funcionament i les perspectives de la IA.

El llibre està estructurat en 15 capítols que tracten les principals utilitats dels models de llenguatge: aprendre a preguntar, el pensament arbori, la utilització de rols, la recerca bibliogràfica, l'anàlisi quantitativa o qualitativa i la creació d'assistents. També hi ha capítols dedicats a mostrar els punts febles de la IA, com les al·lucinacions (respostes equivocades), els biaixos o l’ús d'estereotips. A més a més, s’inclou un capítol dedicat a l'ètica de la IA i un decàleg final per a un ús correcte de la IA a les aules.

Al final de cada capítol, es mostren exercicis aplicats que poden ser desenvolupats a classe. Aquests exercicis detallats ajuden a concretar les idees presentades en aplicacions pràctiques que els docents poden desenvolupar a l'aula. Cada exercici pot ser adaptat a la matèria i el nivell de la classe. Tot i que és un text que neix de l'àmbit universitari, els autors consideren que també pot ser útil per als centres de secundària.

El llibre està disponible en format PDF i es pot descarregar de forma gratuïta des del Repositori Digital de la UdG amb una llicència oberta de creative commons. Els autors coincideixen en que el coneixement sobre la IA requereix un intercanvi d'idees i un debat obert, per això han considerat més adient que el llibre fos d'accés directe i gratuït.

Aquest és el primer llibre sobre docència i IA en català i un dels primers que han aparegut a escala internacional. L'han volgut fer en català per potenciar l'ús d'aquesta llengua en l'àmbit tecnològic. En els propers mesos, es publicarà l'edició en llengua castellana i en llengua anglesa que també seran accessibles de forma gratuïta. El llibre s’alinea amb l'estratègia de la UdG d’apostar per la intel·ligència artificial i la suma d'intel·ligències tal com recull el Pla Estratègic de la institució.