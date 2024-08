Vídeo | Detingut el lladre que va atracar a punta de pistola un supermercat de Girona i va robar més de 2.000 euros

Els Mossos d’Esquadra han detingut l'autor de l'atracament a punta de pistola un supermercat de Girona i que va robar més de 2.000 euros.

L'arrestat és un home de 41 anys que no comptava amb antecedents policials i a qui acusen de ser presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Com a fet curiós, el dia dels fets anava amb màscara i tot de negre el dia dels fets i posteriorment, es va tenyir els cabells de blau per dificultar que els Mossos l'identifiquessin.

Els fets es remunten al dia 4 de juliol quan pels volts de les tres de la tarda els Mossos van rebre l’avís de l'atracament en un supermercat situat a l'altura del número 40 de la Rambla Xavier Cugat del barri de Fontajau.

Un home va entrar al local amb una careta tipus Anonymous i vestit de negre amb una bossa de plàstic. De dins en va treure una pistola -que no es descarta que sigui simulada-. La va exhibir contra els dos treballadors que hi havia en una de les caixes i els va exigir els diners de la caixa registradora. Va omplir una bossa de plàstic amb la recaptació que hi havia dins de la caixa registradora, prop de 2.200 euros.

Li van entregar i va fugir amb el botí del lloc dels fets caminant tranquil·lament. A dins del local mentre es produïa el robatori violent va entrar-hi una clienta que fins tard no es va adonar que succeïa i va tenir un sobresalt. Cap treballador ni client va resultar ferit arran dels fets.

Arran d’aquests fets, la Unitat d’investigació de la comissaria de Girona va començar a indagar per identificar i localitzar a l’autor.

Les investigacions van donar fruit i van concloure que l’home havia comès el robatori ell sol i els investigadors el van detenir el migdia del dia 23 de juliol prop del seu domicili.

Es dona la circumstància, que l’home després de cometre el delicte es va tenyir el cabell de color blau per dificultar encara més la seva identificació, indica la policia.

L’arrestat, sense antecedents, va passar l’endemà, a disposició dels jutjats en funcions de guàrdia de Girona.