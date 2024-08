Girona incrementa un 42% l’import de la subvenció per al transport adaptat aquest 2024

L’Ajuntament de Girona ha incrementat un 42% l’import de la subvenció per al transport adaptat aquest 2024 i hi destinarà un total de 65.000 euros. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, s'han aprovat unes noves bases que, entre altres millores, permeten estendre l’ajuda a un major nombre de persones beneficiàries i d’entitats sol·licitants. El passat dilluns 29 de juliol es va aprovar per Ple la derogació de les bases anteriors i la previsió és que la convocatòria s’obri el mes de setembre.

“El ‘T adaptat’ és un servei que ha anat evolucionant en necessitats i perfils a la ciutat, i l'Ajuntament ha de garantir, amb la seva col·laboració, que les entitats que l'ofereixen puguin cobrir l'augment de demanda i la diversitat de situacions que s'ha d'atendre amb aquesta nova realitat. D'aquesta manera, avancem en el dret a l'accessibilitat a la ciutat de Girona”, ha explicat la regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez i Villagrasa.

Amb l’aprovació de les noves bases, el pressupost de la subvenció passarà de 45.491 euros a 65.000, un 42’5% més que en els anys anteriors. Aquest increment, que assumeix íntegrament el consistori, farà possible que aquest any l’ajuda arribi a més persones beneficiàries i entitats sol·licitants.

D’una banda, la subvenció no s’adreçarà només als usuaris i usuàries que comptin amb un certificat de discapacitat o de reconeixement de dependència, sinó que també se’n podran beneficiar persones grans amb problemes de deteriorament cognitiu o mobilitat, sempre que presentin un informe facultatiu. D’altra banda, hi haurà més entitats que podran sol·licitar l’ajuda, ja que no farà falta que tinguin la seva seu a Girona. Finalment, cal destacar que l’atorgament de l’ajut s’efectuarà en un pagament únic del 100% del valor subvencionable, fet que contribuirà a l’agilització dels tràmits.

L’objectiu de la subvenció és dotar d’un suport econòmic les entitats socials que efectuen el servei de transport adaptat, porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones discapacitades amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d’atenció especialitzats o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l’entorn.

Aquestes entitats compten amb una flota de vehicles adaptats propis i amb un servei d'acompanyament i s’encarreguen de traslladar els veïns i veïnes que ho necessiten a serveis especialitats o assistencials diürns, com ara els centres de dia o els tallers ocupacionals.

El servei de transport adaptat que s’ofereix des de l’Ajuntament forma part de la cartera de serveis socials de nivell especialitzat de la Generalitat de Catalunya. Per tal que es pugui prestar el servei a Girona, el consistori destina la totalitat de la prestació que aporta la Generalitat amb aquesta finalitat.