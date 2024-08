Busquen els hereus d’una propietària morta dels pisos de l’Aurora per començar les obres

Les obres dels pisos de l’Aurora, situats al nombre 38 del passeig de Sant Joan Bosco del barri de Pont Major de Girona, havien de començar el passat 16 de juny. Un mes i mig més tard, però, encara no han començat perquè dos propietaris encara no han donat l’autorització. És el cas d’una entitat financera i una propietària que va morir fa poc. L’Ajuntament de Girona, per tant, ha de buscar els hereus d’aquesta dona per poder aconseguir l’autorització.

Segons va explicar la tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, en el ple municipal de dilluns encara s’està pendent «de l’autorització de dos propietaris». I és que el procés no està sent gens fàcil. Uns dies abans de començar les obres l’Ajuntament va indicar que faltaven més de la meitat de les autoritzacions, en un bloc que compta amb una trentena d’habitatges, deu dels quals són d’entitats financeres. La resta, han arribat de mica en mica fins ara, quan falten aquestes dues.

En tot cas, i en vista de la llarga espera, el consistori ha iniciat la «via judicial per aconseguir les autoritzacions». I és que després de «diferents intents» i «notificacions formals» aquests propietaris encara «no han respost», va dir Cristina Andreu al ple.

A més, iot i que s’haguessin tingut totes les autoritzacions, les obres encara no haurien pogut començar perquè l’Ajuntament ha tornat a licitar la contractació del servei de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres de l’edifici. «Hi va haver un error en els terminis d’exposició pública», va confirmar Cristina Andreu. El preu de sortida de la licitació és de 10.177,21 euros i les companyies tenen fins al 16 d’agost per presentar ofertes.

Sí que les obres estan adjudicades, des de fa mesos, a Construccions Pere Miquel per un import de 96.988 euros tot i que el preu de sortida de la licitació era de 215.981,10 euros. El termini per fer les obres és de mig any. Per tant, no s’acabarien, com a molt aviat, fins al primer trimestre de 2025, quan fa més de deu anys que s’arrossega el problema i des de 2017 l’edifici està apuntalat per perill estructural.

«És un entorn difícil per executar les obres», també va dir Andreu al ple. Per això, l’Ajuntament ha iniciat una col·laboració amb la Diputació per donar «suport» a les comunitats de veïns d’aquestes característiques. Els pisos de l’Aurora serà la primera comunitat en la qual s’intervindrà després d’aquest acord, tal com va comunicar Andreu. «Les problemàtiques de les passeres van més enllà i han de passar més coses», va concloure la regidora.

