Ocupen un edifici abandonat de la ronda Ferran Puig de Girona

Un bloc de pisos de la ronda Ferran Puig de Girona està ocupat des de fa pocs dies. Està abandonat fa més de vint anys, compta amb malles protectores a la façana i es troba entre els números 13 i 15 d’aquest cèntric vial, a prop de la via del tren i la plaça Marquès de Camps. De les dues escales hi hauria almenys dotze habitatges on diverses persones han entrat a viure. Fonts oficials apunten hi haurien accedit la setmana passada.

Aquest dimarts els Mossos d’Esquadra i també la Policia Municipal de Girona van haver d’anar un parell de cops al bloc. Es tracta d’un edifici que des de fa anys compta amb xarxes a la part baixa per evitar que despreniments de façana puguin posar en perill algun vianant.

Els Mossos asseguren que van desplaçar-se fins aquest cèntric edifici per l’ocupació després de rebre un avís. L’objectiu en aquest cas no era fer un desallotjament exprés sinó que asseguren que van anar a informar i demanar a la gent que l’ocupa que marxés del bloc de pisos perquè l’edifici no es troba en condicions, indiquen des del cos policial. Inicialment, algunes persones -hi ha famílies que viuen al bloc- van fer cas a la policia i d’altres, no van voler marxar del que consideren la seva nova llar.

Demanar que marxin

Això va succeir el migdia del dia 30 de juliol i al cap d’un parell d’hores, la Policia Municipal hi va haver d’anar de nou. En aquell moment, alguns dels ocupes s’havien traslladat d’una escala a l’altra del mateix bloc, segons fonts presencials.

Aquest edifici de la ronda Ferran Puig, tal com informava Diari de Girona fa un parell d’anys, hauria d’anar a terra segons la revisió del Pla General que es va fer l’any 2002. Això significa que s’ha d’enderrocar, un extrem que mai s’ha portat a terme i que ha de ser iniciativa de la propietat.

Des de l’Ajuntament de Girona asseguren tenir constància de l’ocupació il·legal i destaquen que des dels Serveis Socials s’estan estudiant els perfils de les persones que estan ocupant aquest espai.

Concretament, els tècnics municipals estan analitzant cada cas i el grau de vulnerabilitat que tenen amb l’objectiu d’oferir-los després uns recursos o altres a partir dels possibles escenaris habitacions i socials que tinguin cadascun dels perfils.

Un dels ocupes saltant d'un balcó a un altre / Aniol Resclosa

Patologies corregides

Pel que fa a l’actual estat d’aquest edifici abandonat, fonts municipals indiquen que l’ajuntament al seu dia ja va fer els requeriments per l’estat de la façana que és el que preocupava perquè hi havia patologies del suport. Un tema que està tancat perquè hi va haver un certificat tècnic que deia que s’havien fet les actuacions necessàries per evitar el risc per a la ciutadania, asseguren. Amb tot afegeixen que en cas que aquest edifici es volgués rehabilitar, caldria refer la façana.

En aquest gran edifici, fa més de 20 anys hi havia hagut als baixos un restaurant xinès i una botiga d’electrodomèstics i naturalment, residents als pisos que ara han estat ocupats il·legalment.