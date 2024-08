Família Bellsolà: «No ens interessa la compensació de terrenys proposada per l’Ajuntament de Girona»

No han negociat amb l’Ajuntament de Girona i ho consideren una «injustícia». La família Bellsolà no comparteix la proposta de modificació urbanística que els ha fet el consistori amb relació al campus de Salut. La família, igual que altres entitats, han presentat al·legacions al projecte, a part de fer algunes propostes que encaixen amb el planejament ara vigent al sector Mas Marroc i permeten no haver d’intervenir en el parc del Mas Masó com a compensació. I és que no els interessa aquesta «compensació» que suggereix l’Ajuntament, traslladant els drets d’aprofitament urbanístic damunt del parc Jordi Vilamitjana, que passaria de ser una zona verda a una zona residencial.

«No ens oposem al campus de Salut», diu la representant de la família, Olga Bellsolà. Això ho vol deixar clar des del principi. Tampoc el volen «retardar», però sí que «el campus ha de ser el primer objectiu, mentre que el parc i els habitatges no tenen res a veure». Així, la família va anar a la manifestació que es va fer en defensa del parc, d’entrada, perquè com a veïns del barri volen que es mantingui com el gran parc que és. També perquè «s’havia generat una imatge equivocada de la situació i calia aclarir que no hi ha cap entesa amb l’Ajuntament». «La gent creia que l’afectació del parc Jordi Vilamitjana era per compensar la cessió de terrenys pel campus», diu Olga Bellsolà.

Sense justificació

L’Ajuntament ja és propietari del 70% del sector Marroc que s’ha de destinar a vials, més espais verds i nous equipament públics, mentre que el 30% restant és de la família Bellsolà i del Mas Sureda. Olga Bellsolà aclareix que «l’Ajuntament ja és propietari dels terrenys que s’han de cedir a Salut per fer el campus». Ho és des de la reparcel·lació de 2007. I és que a la part que el consistori pretén afectar a la família Bellsolà no es preveu la construcció de l’edifici hospitalari segons la modificació urbanística. Per ser inundable no és apte per acollir equipaments essencials, sinó que serviria com a part de la zona verda per compensar l’espai perdut del parc Jordi Vilamitjana. Així, només serien els terrenys del Mas Sureda, d’uns 4.200 metres quadrats, els que faltaria afectar per part de l’Ajuntament i per fer el campus.

Així, la família Bellsolà no troba justificats els motius pels quals l’Ajuntament vol fer la modificació de l’espai d’aprofitament privat i que també afecta la configuració de les zones verdes fins ara previstes. Aquestes estan conformades pel parc Jordi Vilamitjana, de 27.749 metres quadrats, i dos parcs consecutius pendents d’urbanitzar, de 16.852 i 11.158 metres quadrats. Així, la proposta de l’Ajuntament queda «repartida» en vuit espais diferents, «de molt lluny semblant al gran parc actual», i «amb carrers pel mig».

Per altra banda, també hi hauria una «barreja de sectors i de tipus de sòl difícilment compatibles segons la llei d’urbanisme, amb un sector Mas Masó que és sòl urbà consolidat, i un sector Mas Marroc que és sòl urbanitzable i que es pretén delimitar». Seria el Mas Masó que «s’ajuntaria» amb el sector del Mas Marroc per la construcció de la zona residencial. «No té cap sentit», diu Olga Bellsolà.

El mas de la família Bellsolà. / Aniol Resclosa

Només queda el mas

Actualment, la família Bellsolà compte amb un total de 20.826 metres quadrats de terreny al sector Marroc. Amb la redistribució urbanística perdria gairebé tots els terrenys, que després guanyaria amb l’espai del parc que seria zona residencial. La parcel·la amb la masia quedaria reduïda als 5.022 metres quadrats i el mas històric amb la pallissa serien les úniques construccions que es mantindrien. La resta, es convertiria en zona verda i s’enderrocarien algunes naus i activitats que actualment permeten mantenir la finca, així com la casa que hi ha al costat.

L’ús que preveu el planejament vigent és de dotacions o equipaments privats, perfectament compatibles amb el campus de Salut. Bellsolà diu que «som conscients que alguns usos actuals caldrà adaptar-los a les sinergies del nou entorn, però no estem d’acord en el fet que calgui fer-los desaparèixer per construir pisos».

En tot cas, «almenys volen deixar el mas». I és que quan l’anterior equip de govern (Junts i ERC) va fer a la família el primer plantejament urbanístic fa dos anys, els van dir que «ho volien tot», inclòs el mas, tot i saber que en aquell espai era impossible edificar un equipament com el Trueta per ser inundable. Tanmateix, si tots aquests canvis tiren endavant el mas «no serà el mateix, perquè amb la tipologia de l’edifici, caldria deixar uns espais raonables de protecció i no construir els vials a tocar de les parets».

La família «no discuteix» tot l’interès públic que comporta el nou campus. Pels municipis de Girona i Salt, «com per tota la comarca i el país». Tanmateix, «no es pot confondre l’interès polític municipal gironí en disposar que una part de l’equipament del nou campus de Salut sigui en el terme municipal de Girona, com a objectiu per disposar d’habitatges socials quan l’interès públic general primer és disposar del millor equipament hospitalari possible al millor emplaçament possible i en el millor temps possible, amb independència del terme municipal on s’escaigui», remarca la família. Així, sempre han pensat que «la millor ubicació» pel nou centre sociosanitari és al municipi de Salt, a l’espai de davant el Santa Caterina, «tal om deien els primers informes tècnics i les indicacions del col·lectiu de metges».

Un dels aparcaments que es convertirien amb zona verda amb la modificació urbanística. / Aniol Resclosa

Pagar les costes

Les costes d'urbanització de la primera fase, l’any 2007, van anar a càrrec dels diferents propietaris. La família Bellsolà com a propietari majoritari afirma que ha pagat l'última quota «fa pocs mesos» per una urbanització que es va fer fa «gairebé vint anys». Ara, per tant, es queixa que a més de pagar les fases següents que queden pendents, ha de pagar les costes del parc per segona vegada «donat que el que s’ha fet no valdria per res». Així, la família hauria de pagar un gran percentatge (també el Mas Sureda hauria de pagar un part) de tota la urbanització pendent, també de les infraestructures afegides per donar accés a aquesta zona residencial i el sobredimensionat del carrer d’accés a l’hospital i els sobrecostos per evitar la inundabilitat de tot el nou campus.

A més, no veuen «on és el benefici», perquè l’espai edificable del sector del Mas Masó està molt buit (la xifra edificada vorejaria el 30%). Per tant, és d’esperar que en aquests solars «s'edifiqui abans que els nous pisos». La proposta de l'Ajuntament s’ha fet amb «l’únic objectiu de crear els 150 habitatges de protecció oficial», un 40% dels 350 pisos a construir. En tot cas, la família està «oberta a parlar amb el consistori i arribar a un acord abans de recórrer a la via judicial».

