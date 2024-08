Setanta-dos gossos i més de 100 gats han estat recollits a Girona fins el juny

Amb l’entrada en vigor de la Llei de Benestar Animal el setembre del 2023 semblava que l’abandonament animal havia de parar, però no ha estat així. Segons l’Ajuntament, a la ciutat de Girona durant l’any 2023 es van recollir 163 gossos, d’aquests, 66 es van retornar al seu propietari i se’n van adoptar 96; pel que fa als gats, es van recollir 169, 8 es van tornar al propietari i se’n van adoptar 56. Les dades dels primers mesos de l’any, del gener al juny, mostren que aquest 2024 pot igualar les xifres del 2023. De moment, s’han recollit 72 gossos, 28 s’han tornat al seu propietari i se n’han adoptat 29; en el cas dels gats, s’han recollit 114, 7 s’han tornat al seu propietari i 32 han estat adoptats.

Rafael Mendieta, del col·legi de Veterinaris de Girona, assegura que «ara ja no s’abandona els gossos com abans. Ara els porten a un centre de recollida». Una afirmació compartida per Gemma Martínez, regidora de Ciutat que Cuida, qui explica que, «l’abandonament és un acte més irresponsable que mostra poc vincle afectiu. Amb la renúncia, tot i que el gos també patirà la separació, comporta donar-li una oportunitat».

Un dels gossos de la residència canina. / Residència canina La Devesa.

La protectora Deixant Petjada i GiroGats formen part de la xarxa gatera de Girona i asseguren que «cada any anem a pitjor». «Encara que sembli exagerat, nosaltres tenim una mitjana de 30 trucades al dia», denuncien des de Deixant Petjada, això sí, aquestes trucades són de diferents llocs de Catalunya. «El tema de recollides va en augment, si fos per trucades...», asseguren. GiroGats també critica aquesta tendència, «obro un ull al matí i ja tinc un cas nou. Cada dia el telèfon sona per 4 o 5 casos», lamenten.

Aquesta situació s’agreuja durant els mesos d’estiu. Martínez explica que durant les vacances, moltes persones que no tenen amb qui deixar el gos fan una renúncia o el deixen a càrrec d’algú, «és una època crítica en què molts gossos es perden». Aquesta situació també succeeix amb els gats. Des de Deixant Petjada afirmen que hi ha «una gran diferència» entre els mesos d’estiu i la resta de l’any. «Es deu, principalment, a què la gent no té consciència del que significa la responsabilitat de tenir un animal», declaren. Segons l’entitat cada regió té les seves normes pel que fa als animals de companyia, «per exemple, si te’n vas de vacances per Catalunya, no hi ha cap vacuna obligatòria, a diferència d’altres llocs on et demanen el xip i la vacuna de la ràbia, i això, a l’hora de viatjar, crea impediments». Per aquestes raons, des de la protectora asseguren que des de finals de maig,«les trucades d’abandonament són contínues».

Aquest augment de les xifres coincideix en el moment de l’any en què les protectores disposen de menys cases d’acollida. Des de Deixant Petjada exposen que ara mateix es troben amb tres problemàtiques: l’augment dels abandonaments a l’estiu, el «baby-boom de gatets, que arribarà fins a principis de tardor», i la falta de cases d’acollida perquè també marxen de vacances. «Normalment, sempre es necessiten, però a l’agost les adopcions es paren automàticament fins al setembre i nosaltres continuem recollint».

Una parella de germans que estan en adopció a GiroGats. / GiroGats

Que els gats, gossos i hurons portin xip és obligatori per llei i, malgrat que, tal com indica Mendieta, és una cosa molt estesa, encara en queden per xipar. Segons el consistori, el 80% dels gossos que es recullen a la ciutat no porten xip i, en el cas dels gats, el percentatge augmenta fins al 95%. Des de les protectores insisteixen que l’única manera de recuperar als animals perduts és el xip. «Hem participat en xerrades de l’ajuntament per informar a la gent que és obligatori, no hi ha excusa, és el seu DNI, perquè si no és molt difícil recuperar un animal», denuncien des de Deixant Petjada. Des de GiroGats també expliquen que moltes vegades als gats no se’ls posa el xip perquè la gent pensa que l’animal no sortirà de casa i, per tant, no es perdrà, però «pot venir algú a casa i quan obre la porta el gat surt i es perd pel carrer. Quan el trobem sabem que ha de ser d’algú, però no està identificat i el gat no pot tornar a casa». Martínez també assegura que la idea que els gats poden sobreviure sols és falsa: «la majoria dels gats que es perden, moren atropellats o per les inclemències del temps. Els gats no sobreviuen a la ciutat o al bosc, es moren», declara la regidora. Per lluitar contra això, tant Deixant Petjada, com Girogats, no alliberen cap animal fins que porta xip: «la nostra funció és que, quan arriben a través del circuit de l’ajuntament, el primer que es fa és posar el xip i no s’allibera a l’animal, en cas que el propietari el reclami, si no el té», asseguren.

Hi ha diverses situacions que poden portar a l’abandonament o la renúncia. Tal com indica Girogats algunes d’aquestes raons poden ser l’estiu i les vacances, però també el naixement d’un nadó o les al·lèrgies. La regidora afegeix altres motius: els gossos regalats, els gossos grans, les camades no desitjades o el seu comportament, així com per temes d’economia o habitatge, ja que en molts llocs de lloguer no permeten animals.

Consells abans d’adoptar Malgrat que les protectores gironines animen a la gent a adoptar gats i gossos, també adverteixen que és una decisió que ha d’estar molt meditada per tota la família. «S’ha de tenir en compte que un animal comporta una responsabilitat, se li ha de dedicar temps. També s’han de tenir en compte les despeses econòmiques», declaren des de Deixant Petjada. Pel seu costat, Rafael Mendieta afegeix que «un animal mai, mai, mai ha de ser objecte d’un regal sorpresa». A Girogats també animen a adoptar i recomanen, sobretot, que es parli amb les associacions o entitats perquè ells els poden aconsellar sobre quin seria l’animal més ideal per a la família, «depèn de la vida que portes: si estàs més temps a casa, si ja tens experiència, si tens mainada, gent gran, entre d’altres», explica. Per cuidar bé dels animals domèstics també és important escoltar les seves necessitats, sobretot quan la temperatura és tan elevada com a l’estiu. Segons Mendieta, s’ha d’evitar passejar els gossos a les hores de més calor, evitar fer més exercici del necessari, portar aigua per a l’animal sempre que estigui al carrer i, sobretot, no deixar-los a dins d’un cotxe, «que això passa. Abans podíem dir que eren accidents, però ara ja no ho són, són negligències delictives». A més també recorda que hi ha gossos que són més susceptibles a la calor, especialment els braquicèfals, «són els xatos com el bull dog francès, l’anglès, el Pequinès o el Boston Terrier. Tot i que al Pequinès no els sol donar cops de calor perquè no els solen treure de casa». Segons explica el veterinari, els gossos no regulen la temperatura com els humans, no suen, sinó que ho fan evaporant aigua pels pulmons, «si estan a l’ombra ajagut i passa aire fresc molt bé, però a la que li facis fer un esforç que no toca, poden tenir problemes molt greus».

