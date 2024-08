Divorcis i acomiadaments són les consultes jurídiques més freqüents a Girona i Figueres

Els divorcis, acomiadaments, assumptes de contractes i altres reclamacions laborals són els temes que més dubtes generen a la ciutadania, i pels quals més consultes generen als serveis d’orientació jurídica que presten els col·legis d’advocacia gironins (Girona i Figueres).

Els àmbits que més consultes generen any rere any, i amb molta diferència, són tots aquells relatius al Dret civil (temes de família, arrendaments i propietat horitzontal, i altres procediments civils immobiliaris, contractes o temes mèdics d’incapacitació o internaments). En aquest cas, les consultes sobre divorcis copsen gran part d’aquests dubtes civils, ja que si no hi ha acord entre les parts s’ha d’iniciar un procés judicial per extingir el vincle jurídic. Les dades de 2022 mostren que es van fer 256 consultes sobre aquest assumpte, i que se’n van fer 135 sobre guàrdia i custòdia, i 91 de modificació de mesures. En segon lloc, hi ha qüestions relatives al món laboral, principalment acomiadaments i també altres reclamacions de quantitat i quitances.

En tercer lloc, destaquen consultes sobre tràmits als registres civils gironins.

L’àmbit penal va copsar 208 consultes, algunes sobre denúncies, delictes o faltes.

Pel que fa al perfil dels usuaris, prop de la meitat dels consultants està aturat, i un 20% són assalariats. En un 7% dels casos són pensionistes. En el cas concret de l’ICAG, destaca el fet que les dones van usar el servei en gran part de les consultes (2.069) enfront dels 1.355 homes que van demanar el servei. A Figueres, les dones també van fer més consultes (879) però amb menys diferència que els homes (762). Les franges d’edat més freqüents en el servei són dels 40 als 59 anys en el cas de Girona, i de 20 a 39 anys en el cas de Figueres. L’idioma que més s’usa en ambdós col·legis és el castellà.

Tot i que el pressupost per prestar aquest servei va augmentar el 2022, el nombre de consultes ha anat a la baixa en els últims anys, i si el 2017 el col·legi de Girona va atendre 5.161 preguntes d’àmbit jurídic, el 2022 va tancar amb 4.087 consultes. En el cas de Figueres, el 2017 se’n van fer 1.710 i l’any 2022, 1.641.

Al conjunt de Catalunya les consultes també han anat a la baixa, tancant el 2022 amb 80.697 dubtes jurídics adreçats als serveis dels col·legis.

Un dret garantit

La mateixa Constitució regula el dret al fet que la ciutadania rebi un servei d’assessorament jurídic gratuït. Els col·legis d’advocacia són els que presten aquest servei, gràcies a una subvenció de la Generalitat que en el cas del col·legi Gironí, és de més de 53.000 euros (53.824 euros). Després del de Barcelona (413.952 euros) i el de Terrassa (61.728 euros), és el que més pressupost té dels catorze col·legis catalans. Segons consta a la Llei catalana, la subvenció es dona a partir de les hores de servei que hi presten els lletrats adscrits al servei.

De fet, el pressupost va créixer el 2022 després de diversos anys estancat.

