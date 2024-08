Llagostera intervindrà l'aigua de les urbanitzacions que gestiona Rec Madral

L'Ajuntament de Llagostera ha aprovat aquest dilluns al vespre intervenir el servei d'abastament d'aigua a les urbanitzacions de La Mata, Selva Brava i Font Bona que actualment gestiona Rec Madral per encarregar-ne l'explotació a Aqualia. El motiu són les queixes veïnals que s'acumulen per part dels veïns de les tres urbanitzacions en l'abastament d'aigua al llarg dels anys. Segons el consistori aquesta empresa no pot garantir la bona prestació del subministrament sobretot a Selva Brava i Font Bona i per això s'ha decidit incoar el procediment. El plenari ha aprovat aquesta mesura amb un conjunt d'accions cautelars per garantir que Rec Madral manté el servei mentre el subministrament no passi a mans de la nova empresa.

El plenari de Llagostera ha donat llum verda per unanimitat a incoar el procediment d'establiment del servei públic municipal d'abastament d'aigua en règim de monopoli. Els serveis tècnics i jurídics del consistori consideren inviable que dues empreses diferents gestionin aquest servei fent servir elements comuns perquè això generaria problemes en la gestió, la responsabilitat, el manteniment i el control d'incidències, entre d'altres.

Per això han decidit que Rec Madral deixi de ser l'encarregada d'oferir l'aigua a les tres urbanitzacions i ho faci l'empresa Aqualia. El motiu són les constants queixes que tenen els veïns d'aquestes zones, especialment en els casos de Selva Brava i Font Bona ja que el consistori afirma que ha quedat acreditat que l'empresa que gestiona el servei actualment no pot garantir-ne la bona prestació.

Aqualia és l'empresa que té la concessió del servei a la resta del municipi i a partir d'ara també incorporarà les tres urbanitzacions. Per fer-ho, l'ajuntament posarà en servei una nova canonada que permet transportar aigua des del dipòsit municipal que hi ha a Can Pinet fins a la nova estació de bombament al costat del dipòsit de Selva Brava. La canonada ha suposat una inversió de més d'un milió d'euros. La meitat dels diners s'han pagat amb ajudes de l'Agència Catalana de l'Aigua.

A la urbanització de Selva Brava, la xarxa de canonades és propietat dels veïns, mentre que a la de Font Bona és de titularitat de la junta de compensació. En el cas de La Mata, la xarxa és propietat de Rec Madral.

L'Ajuntament de Llagostera ha acordat algunes mesures cautelars per garantir l'aigua mentre el servei no pot ser en règim de monopoli per part d'Aqualia. Una d'elles preveu utilitzar les infraestructures existents per posar-les a disposició de la nova concessionària. L'alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, creu que aquest canvi ha de suposar una millora substancial en el subministrament d'aigua de les tres urbanitzacions. De tota manera, alerta que segurament hi haurà incidències però ha garantit que es resoldran amb el mínim temps possible.