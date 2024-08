Girona ha detectat 55 pisos turístics sospitosos d'oferir-se il·legalment i ha enviat el llistat a la Generalitat perquè els sancioni. La majoria són al Barri Vell o al Mercadal. Després de filtrar els anuncis, allò que ha fet sospitar l'ajuntament és que aquests HUT no tenen llicència, la que hi surt no existeix o bé correspon a un altre municipi. "Anirem fent revisions periòdiques, perquè qui vulgui tenir una activitat econòmica, sigui la que sigui, ho ha de fer de manera legal", assegura l'alcalde Lluc Salellas, en una entrevista a l'ACN. D'altra banda, després d'aprovar el topall de llicències, els HUT, llars compartides i apartaments a la ciutat no tan sols s'han estabilitzat, sinó que han disminuït lleugerament (passant de 813 a 802).