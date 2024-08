La bústia d’avisos de l'Ajuntament de Girona rep més de 10.000 alertes el 2023

La bústia d’avisos de l’Ajuntament de Girona va rebre al llarg de 2023 un total de 10.215 avisos, la xifra més alta registrada en els últims anys. De fet, per primera vegada se superen els 10.000 i creixen un 9,6% respecte al 2022, quan en van ser 9.313. Tanmateix, el creixement és encara més contundent si s’observen les xifres del 2014, quan només se’n van rebre 5.051. És a dir, el nombre s’ha duplicat amb una dècada.

Segons detalla l’informe de l’Àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania del consistori, l’augment s’ha produït perquè «amb el temps la ciutadania ha utilitzat més sovint el formulari del web de la Bústia d’Avisos i suggeriments alhora s’han anat incorporant nous canals de comunicació telemàtica que incrementen el nombre d’avisos en el sistema». Aquests nous canals, per exemple, són les xarxes socials o els avisos recollits pels agents cívics. També altres canals com trucades telefòniques, via correu electrònic o peticions que arriben directament de les regidories de barri.

Si es desglossen aquestes alertes per regidories o serveis, el de sostenibilitat és el que més destaca, amb 4.402 avisos rebuts. Dins aquest grup, les queixes per residus són les més habituals, superant les mil durant l’any passat (1.066). També destaquen les de neteja viària (817). De fet, aquestes són queixes recurrents entre els veïns dels diferents barris de la ciutat, que s’han deixat veure també a través de les xarxes socials. En aquest apartat també destaquen les alertes per insectes i animals (442) o de parc i jardins (300).

Per altra banda, la segona regidoria o servei amb més avisos és el de mobilitat. En aquest apartat, destaquen les alertes per enllumenat (664), tot i que, per exemple, també s’inclouen les incidències de les línies urbanes de bus (357), desperfectes de les voreres (289), reposició de senyals (285) o paviment de la calçada en mal estat (151).

Fora d’aquests dos grans grups, i ja per sota el miler d’alertes, la bústia d’avisos va rebre queixes per temes relacionats amb la policia (781) o per urbanisme (594). La valoració mitjana de 2023, segons especifica l’informe, és d’un 6,57 sobre 10. Tanmateix, l’enquesta de valoració només la van contestar 113 persones, que representen un 1,11% del total d’avisos.

1.470 pendents de contestar

De les més de 10.000 alertes que va rebre la bústia d’avisos al llarg de l’any passat, 1.470 encara estaven pendents de contestar a finals de juny d’aquest any. L’Ajuntament detalla que «poden quedar avisos pendents d’enviar resposta, cosa que no vol dir que no s’hagin tramitat». A més, alguns dels pendents és perquè «la petició és impossible» o «té un termini de realització més llarg del que és habitual».

Dels 8.745 que sí que és s’han contestat, 6.741 es van fer durant les dues primeres setmanes de la recepció de l’avís. La resta, 2.004, es van contestar més enllà d’aquests quinze dies. En aquest sentit, l’Ajuntament té previst donar incentius als tècnics de la bústia d’avisos. La proposta té per objectiu «reduir el temps de realització de les tasques sense reduir la quantitat», a més de «garantir que es responguin totes les peticions, sigui quina sigui la seva possibilitat de resolució».

Subscriu-te per seguir llegint