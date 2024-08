El nou Casal del Ter fa un balanç «molt positiu» amb més de 130 inscrits

Els ajuntaments de Sant Jordi Desvalls, Medinyà, Cervià de Ter i Viladasens, impulsors del Casal del Ter –un dels pocs casals mancomunats de les comarques de Girona- fan un balanç «molt positiu» del servei, que fa escassos dies va arribar a l’equador del seu programa d’activitats.

El casal, que finalitzarà el 31 d’agost, té com a objectiu cohesionar els infants i les famílies dels pobles que hi participen i, alhora, oferir propostes de lleure a municipis petits que de forma individual no s’haurien pogut donar pels costos que representen.

Activitats al Casal del Ter. / Ludis

Fins a 130 nens i nenes, d’entre 3 i 12 anys, de les quatre poblacions s’han inscrit en aquesta primera edició. La voluntat de mancomunar la gestió del servei va sorgir arran de la necessitat d’optimitzar els recursos i poder garantir propostes diverses de coneixement, jocs i diversió per a la mainada a l’estiu. Fins a l’any passat, aquest servei només l’oferien alguns d’aquests quatre consistoris, com és el cas de Medinyà, amb les limitacions econòmiques que comportava portar-lo a terme.

El Casal del Ter, que va començar el 25 de juny passat i compta amb una desena de monitors, es desenvolupa als pobles de Sant Jordi Desvalls, Cervià de Ter i Medinyà. A Viladasens, els infants hi fan algunes de les excursions, ja que dos dies a la setmana, tots els nens i nenes que participen en el casal es troben plegats per fer una activitat conjunta. Concretament, els dimarts van a la piscina de Vilopriu i els dijous, a part de visitar algun dels pobles que participen del casal, fan excursions, propostes d'aigua o bicicletades, entre d'altres. Fa uns dies van fer una activitat de tir d'arc amb fletxa o, fins i tot, una acampada al costat del pavelló polivalent de Sant Jordi Desvalls, on van assistir uns 90 infants.

Nens del Casal del Ter a la psicina. / Ludis

L'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Marina Brusi, assegura que "sense aquesta unió dels quatre ajuntaments, els infants no haurien pogut anar a la piscina cada setmana o fer la sortida al parc aquàtic perquè de forma individual els Consistoris no disposem dels recursos econòmics per fer-ho possible".

Per la seva banda, el regidor d'Educació i Joventut de l'Ajuntament de Medinyà, Arnau Casademont, afirma que el benefici pels municipis és triple: "En primer lloc, perquè al cap d'uns anys aquests infants es trobaran a l'institut de Sarrià de Ter, que és on els toca per zona, i ja hauran teixit una amistat al casal. En segon lloc, perquè aquests pobles, que històricament havíem format part de la llera del Ter, hem recuperat la relació a través del casal mancomunat. I, finalment, perquè som pobles veïns amb unes condicions de ruralitat i de nombre d'habitants similars i treballar junts ens fa més forts".

L'alcalde de Cervià de Ter, Guillem Surroca, afegeix que la idea de mancomunar el casal ha permès facilitar la coneixença entre infants i famílies dels diferents pobles. "És una forma de relacionar-se i fer comunitat. Es crea un lligam entre els municipis en una zona poc poblada i amb pocs serveis. Per això, és important unir esforços i anar tots a una".