El rector de la UdG creu que l'edifici d'Emili Grahit "no dona més de sí" i confia en el futur Campus de Salut

El rector de la Universitat de Girona (UdG), Quim Salvi, apunta que l'edifici d'Emili Grahit on hi ha les facultats d'Infermeria i Medicina "no dona més de sí". El motiu és que arran de la pandèmia es va incrementar l'oferta de places d'aquests dos graus per resoldre les necessitats laborals. Salvi assegura que aquesta situació ha provocat que les facultats estigui "tensionades" a dia d'avui i per això s'han buscat algunes solucions temporals com ara ubicar la biblioteca en un edifici annex. Salvi confia que el nou Campus de Salut permeti reagrupar la formació i la recerca. La unió entre els diferents agents socials i econòmics per aquest projecte fa preveure que el Campus tirarà endavant amb el nou Govern "sigui del color que sigui".

Quim Salvi considera que el Campus de Salut que englobarà el nou Trueta i també les facultats de Medicina i Infermeria, entre d'altres equipaments, compta amb la "comunió de totes les institucions gironines" i això facilita que el projecte tiri endavant amb el nou Govern, encara que hi hagi un relleu entre els republicans i els socialistes a la Generalitat. "Tothom està alineat i compartim objectius", ha reafirmat el rector.

Per això no creu que pugui passar com en l'anterior projecte del Trueta, que malgrat tenir el projecte definit, l'obra no es va executar. Malgrat tot, Salvi apunta que el nou govern de la Generalitat "haurà d'entendre que hi ha una aposta de país", més enllà de veure'l com un nou hospital per a la demarcació.

El rector apunta que amb la definició actual del campus, hi haurà 46.000 metres quadrats destinats a la UdG en un solar annex al nou hospital. Això suposa un increment important respecte a la superfície actual que tenen les facultats de Medicina i Infermeria al campus centre, a Emili Grahit. De fet, Quim Salvi recorda que actualment l'espai ha quedat petit. "L'edifici ja no dona de sí", detalla el rector. Per això la recerca en àmbit de salut es fa fora de les facultats i es divideix entre l'IDIBGI i el Parc de Recerca i Innovació. La voluntat, però, és que aquesta recerca es concentri en les noves instal·lacions que es faran entre Girona i Salt.

Més places

Salvi apunta que part d'aquests problemes d'espai provenen de l'increment en les places dels graus d'infermeria i medicina. "Fa tres anys hi havia una necessitat de país i nosaltres la vam entendre", recorda el rector. Per això han ampliat de 110 a 180 els alumnes que poden cursar infermeria i medicina té un 10% d'estudiants.

Mentre no arriben les noves facultats, la UdG ha decidit impulsar algunes mesures provisionals. Des d'aquest estiu s'estan fent obres d'adequació en els baixos d'un edifici que hi ha al costat de les facultats. Aquest local servirà de biblioteca. El rector assegura que han donat resposta "amb una relativa rapidesa" a les necessitats dels estudiants. Les obres acabaran al setembre del 2025 i això vol dir que "hauran passat entre dos i tres anys" des que va sorgir la necessitat de tenir més espai per als estudiants. "Potser podríem haver estat més àgils, però aquestes qüestions necessiten temps".

Un edifici que s'omplirà

Una vegada el nou edifici estigui acabat, tots els estudis vinculats a l'àmbit de la salut es traslladaran al nou espai i deixaran les actuals facultats buides. Tot i així, el rector assegura que "encara falta temps" i per això no han pensat en què destinaran aquest edifici. "Les necessitats d'espai hi són sempre, així que segur que l'acabarem omplint amb alguna cosa o altra", afegeix Salvi.