La residència al monestir de Sant Daniel de Girona per a persones amb discapacitat obrirà a mitjans 2025

La llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i infants amb trastorns en el desenvolupament que s'està construint a l'antic galliner del monestir de Sant Daniel de Girona entrarà en funcionament "com a molt tard" el setembre vinent. Patrons de la Fundació Ramon Noguera (promotora de l'obra), el president de la Diputació de Girona i la priora administradora del monestir han fet aquest dimarts una visita d'obres, que avancen "segons el previst". Amb un cost de 2,75 milions d'euros, la previsió és que els treballs acabin a principis dels 2025 i els següents mesos seran per equipar el complex. La vicepresidenta del Patronat, Pepita Perich, ha exposat que donarà resposta les necessitats futures d'habitatge.

La Fundació Ramon Noguera disposa actualment de 130 places repartides en tres residències i set llars residencials però l'estudi de necessitats futures va posar en evidència que en calen unes 40 més.

La vicepresidenta del Patronat del Grup Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich, ha recordat que aquesta va ser la llavor que els va impulsar a buscar complicitats i teixir aliances per trobar espais on poder aixecar una nova residència.

D'aquesta manera, van arribar a un acord per construir l'equipament a un annex del monestir de Sant Daniel, on hi havia l'antic galliner. El conveni es va signar l'any 2020: "Llavors parlàvem del llarg termini però ara ja és mitjà termini perquè les obres avancen segons el calendari previst".

El cost del projecte és de 2,75 milions d'euros, finançat per la mateixa Fundació, la Diputació de Girona, la Generalitat amb fons Next Generation i la Fundació la Caixa. Aquest dimarts, el president de la Diputació, Miquel Noguer, patrons de la Fundació Ramon Noguera i la priora administradora benedictina del monestir de Sant Daniel han fet una visita d'obres.

La previsió és que els treballs de l'estructura acabin entre finals d'aquest any i principis de l'any vinent. Després, caldrà equipar la llar residència. Així, l'objectiu és que "com a molt tard" pugui estar en servei el setembre vinent.

Comptarà amb 30 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i infants amb trastorns en el desenvolupament. Perich ha remarcat que aconsegueixen "anar per endavant" i que amb aquest equipament podran donar resposta a les necessitats de futur que han detectat.

La vicepresidenta del Patronat ha exposat que entre qui hi anirà a viure hi ha usuaris del centre de dia a la Fundació i, també, persones amb discapacitat intel·lectual que actualment conviuen amb els pares sense cap altre suport però que més endavant necessitaran aquest acompanyament. El president de la Diputació de Girona ha subratllat la responsabilitat de les institucions d'estar al costat de les entitats del tercer sector per poder garantir una bona qualitat de vida i cobrir les necessitats futures d'aquestes persones.

També ha assenyalat que és un projecte que "beneficia tothom", tant al conjunt de la societat gironina com a les religioses del monestir de Sant Daniel perquè l'acord per construir en aquest espai inclou un cànon que ajuda a preservar el patrimoni i el llegat mil·lenari del monestir.