Restauren l’escultura «La Copa» del passeig Canalejas de Girona

Els Serveis d’Arts Visuals, Museus i Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Girona està restaurant l’escultura anomenada La Copa a l’encreuament del passeig de Canalejas amb el carrer de Berenguer Carnicer. Aquesta va ser dissenyada per l’arquitecte municipal Ricard Giralt Casadesús i realitzat per un picapedrer gironí. De fet, la figura dona nom a aquest indret de la ciutat. Actualment, no es pot observar, ja que s’ha tancat durant el temps que dura la restauració.

L’escultura va ser creada fa cent anys, el 1924, però el seu lloc inicial no va ser l’encreuament del passeig de Canalejas amb el carrer de Berenguer Carnicer, sinó que en un primer moment estava situada en uns jardinets que hi havia davant de la llavors inaugurada oficina de Correus a l’avinguda de Ramon Folch. En aquell moment, la gent la va començar a anomenar As de Copes.

Tanmateix, nou anys més tard, el 1933, es va retirar d’aquest emplaçament inicial. Semblaria ser que molestava a la Fira Comercial que es feia en aquesta zona, per la qual cosa es va guardar en uns magatzems municipals durant una vintena d’anys. No va ser fins a la dècada de 1950 que es va decidir ubicar la figura al lloc actual quan, s’estava urbanitzant la zona.

La figuera a l'espai actual. / Ajuntament de Girona

La figura forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Segons l’historiador i periodista Jaume Fabra, l’escultura és una imitació dels vasos grecs que hi ha als Jardins de les Teuleries, a París.