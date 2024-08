Baixen les denúncies per furts, drogues i sorolls a Girona durant el primer semestre però augmenten els comisos d'armes

Les denúncies per furts, consum de drogues i molèsties per sorolls a Girona han anat a la baixa aquest 2024. Segons les dades de la Policia Municipal, durant el primer semestre les alertes per furts s'han reduït en un 17% i també han baixat els avisos relacionats amb gent que crea inseguretat al carrer. Per contra però, els agents han comissat més armes prohibides, perquè de les 56 de l'any passat ara la xifra ha pujat a 91. L'alcalde, Lluc Salellas, subratlla en una entrevista a l'ACN que la seguretat és un dels eixos "clau" de l'equip de govern. En referència al barri de Font de la Pólvora, on hi va haver el doble crim, l'alcalde ha avançat que passat l'estiu l'Ajuntament tornarà a convocar una nova junta local de seguretat.

L'estadística de la Policia Municipal serveix de termòmetre per avaluar determinats delictes i incompliments de les ordenances. Inclou tant els avisos que el cos rep a través de la centraleta com també aquells serveis que els agents fan a peu de carrer. Ja sigui per il·lícits penals, accidents de trànsit o bé per fer complir la normativa (per exemple, la de convivència).

Les dades recullen que, entre gener i finals de juny, les alertes per furts a la ciutat han baixat en un 17% (dels 208 casos del 2023 ara s'ha passat a 174). També s'han reduït les trucades per gent que crea inseguretat a la via pública; en aquest cas, en un 10% (de 632 a 563). Per contra, però, sí que la Policia Municipal ha registrat més denúncies per danys (de 188 a 212) i ha rebut més avisos per baralles al carrer (de 152 a 188).

De l'estadística també en destaca que, arran del control que porten els diferents cossos per lluitar contra la problemàtica, els agents també han comissat més armes. Bé sigui perquè eren il·legals, bé sigui perquè s'han intervingut de manera temporal. En aquest cas, de les 56 que es van detectar l'any passat, ara s'ha passat a les 91.

Tots aquests comisos deriven en una acta per infracció de la Llei de Seguretat Ciutadana; que més endavant, es converteix en una denúncia. I aquí, també s'hi emmarca el consum i la tinença de drogues. Un il·lícit que, durant aquest 2024, la Policia Municipal ha mantingut a ratlla: perquè de les 453 denúncies que va interposar el cos durant el primer semestre de l'any passat, ara s'ha passat a les 406 (un 10% menys).

Més de 1.000 trucades

Pel que fa a aquelles actuacions que s'emmarquen dins el compliment de les ordenances, aquella que ha motivat més serveis són les molèsties per sorolls. En total, els agents han rebut 1.054 trucades per aquest motiu. La immensa majoria, referides a gent -bé siguin veïns o grups que s'estan al carrer- que no respecten el descans dels altres. Però també hi ha hagut 176 avisos en què el soroll procedia de locals de la ciutat.

En aquest cas, la xifra és sensiblement inferior a la del primer semestre del 2023. Aleshores, la Policia Municipal va rebre 1.097 queixes per aquest motiu, xifra que traslladada en percentatges representa un descens del 4%.

L'estadística també recull com, entre gener i juny, els agents han rebut 624 alertes per comportaments incívics en carrers, places o parcs de Girona (un nombre similar al de l'any passat, quan van ser-ne 619). També s'han aixecat 30 actes per ocupacions d'habitatge.

Per últim, en matèria de trànsit, la infracció més freqüent ha estat la d'aquells conductors que han aparcat en un gual (934 trucades). La segueixen els avisos per accidents sense ferits (542), uns sinistres que han registrat un repunt a la ciutat (perquè l'any 2023 se'n van rebre 482).

"Som actius i hi treballem"

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, assegura a l'ACN que la seguretat és un "eix clau" de les polítiques de l'equip de govern. "Som actius i hi treballem, perquè és una de les principals preocupacions de la ciutadania", admet Salellas.

Amb les dades a la mà, l'alcalde subratlla que, al global de la ciutat, la situació és "d'estabilitat" -unes tipologies baixen i d'altres pugen- però també admet que "hi ha determinats punts" de Girona on cal "abordar la situació de manera més clara". I aquí, esmenta específicament la zona del parc Central. "Sabem que la seguretat s'ha de reforçar i estem treballant per oferir solucions", afirma Lluc Salellas.

Durant aquest últim any, precisament, l'Ajuntament de Girona ha reforçat la presència de la Policia Municipal als carrers de la ciutat, destinant vuit agents més a fer patrullatge (que abans feien tasques administratives o de vigilància).

Arran de l'acord amb el cos -que elimina la compensació d'hores- s'han pogut mobilitzar dos efectius. Uns altres dos policies, que vigilaven edificis municipals, s'han substituït per seguretat privada. Un cinquè agent s'ha incorporat al cos aprofitant la jubilació d'un altre que feia tasques administratives (una plaça que també s'ha cobert, però amb un administratiu). I finalment, els tres policies últims policies s'han pogut destinar al carrer gràcies a la nova impressora mòbil que ha incorporat l'Ajuntament per posar matrícules in situ.

Nova junta local de seguretat

En referència al doble crim a Font de la Pólvora, l'alcalde de Girona explica que, en matèria de seguretat, es manté el reforç policial al barri. Lluc Salellas també avança que passat l'estiu, al setembre, convocarà novament la junta local de seguretat.

Diu que, després dels assassinats, "és més necessari que mai fer-la" per abordar la situació al barri. Però l'alcalde també subratlla que la reunió ha de permetre analitzar, i compartir amb la resta de cossos policials, l'estat de la seguretat a la resta de la ciutat.

Centrant-se en Font de la Pólvora, Salellas recorda que després del doble crim, des de l'àrea d'Igualtat es va activar un servei de psicologia per als familiars de les víctimes. I que el consistori també està treballant "amb clara voluntat d'aportar solucions a curt, mitjà i llarg termini" per al barri.

Durant aquestes setmanes, l'Ajuntament de Girona hi ha fet dues neteges extraordinàries. S'han retirat piscines, barbacoes irregulars, 140 palets i més de nou cotxes que hi estaven abandonats des de feia anys. A més, Salellas concreta que ara es farà "una neteja especial" a l'aparcament que hi ha a tocar de l'escola de Font de la Pólvora, on hi ha "deixalla acumulada" i que s'havia convertit en un abocador.

Per últim, l'alcalde de Girona concreta que l'Ajuntament continuarà reunint-se amb la Generalitat "amb la clara voluntat" que els pressupostos del nou Govern permetin "portar un projecte clar d'intervencions al barri a mitjà termini per dignificar tant Font de la Pólvora com el conjunt del sector Girona Est". I aquí, Lluc Salellas concreta que caldrà fer-hi tant actuacions urbanístiques com socials.