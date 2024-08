Girona començarà a multar al setembre els ciclistes que no circulin correctament pel Barri Vell i el Mercadal

L'Ajuntament de Girona ha engegat aquesta setmana la campanya informativa sobre les restriccions de circulació amb bicicleta pel Barri Vell i el Mercadal. El consistori ha elaborat i distribuït material informatiu amb les principals normes de circulació adreçat tant a cicloturistes com als veïns que es desplacen habitualment en bicicleta o els i al conjunt dels usuaris d'aquest mitjà de transport. Aquesta és una de les mesures que contempla el Pla d'acció per regular el cicloturisme i la mobilitat amb bicicleta al centre històric de la ciutat. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, després de fer arribar la normativa als usuaris, la campanya per multa els infractors començarà al setembre.

La tinenta d'alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana de Girona, Cristina Andreu, ha remarcat que les restriccions de pas a bord de bicicletes en alguns carrers busquen garantir la convivència entre vianants i ciclistes: "És essencial per al bon funcionament de la ciutat". Amb la campanya informativa, busquen aconseguir "que tothom conegui i, per tant, compleixi la normativa establerta".

La Policia Municipal de Girona informa les bicicletes sobre les normes de circulació des de diferents punts del Barri Vell i del Mercadal. Els agents disposen de material informatiu per repartir on es detalla que el nucli antic és una zona de prioritat per a vianants i que per garantir una bona convivència cal seguir les normes de circulació. Entre les diferents normes hi ha: no circular en sentit contrari o per sobre les voreres, baixar de la bicicleta en cas d'aglomeracions i circular a una velocitat moderada per la ciutat. També hi ha un mapa amb el sentit de circulació dels carrers i aquells punts on insten a baixar de la bicicleta.

Campanya informativa sobre les restriccions de circulació de bicicletes a Girona. / Ajuntament de Girona

A principis de juliol, l'Ajuntament va col·locar al Barri Vell els senyals que recorden que no es pot anar contra direcció i les que marquen en quin lloc no es pot anar pedalant damunt la bici, perquè són carrers amb una gran afluència de gent.

Un cop finalitzat el període informatiu, està previst que al voltant del mes de setembre comenci una campanya de sancions als ciclistes que infringeixin la normativa. Es durà a terme a tota la ciutat però prioritzaran el Barri Vell.

Aquesta informació també es distribueix des de l'Oficina de la Girocleta, l'Oficina de Turisme i els establiments del món de la bicicleta, i també s'ha fet arribar a les entitats que promouen la mobilitat sostenible com Mou-te en Bici i les associacions de veïns i veïnes del Barri Vell i del Mercadal.

Es disposa de dos tipus de material informatiu: aquell que va adreçat als veïns i veïnes del municipi i la rodalia que es mouen habitualment amb bicicleta o als i les ciclistes en general i aquell que va adreçat al cicloturisme. Aquest últim, a banda de les normes de circulació, incorpora informació complementària sobre la cultura i la llengua catalana, com funciona el sistema de recollida de residus al Barri Vell i al Mercadal i on i com s'han de dipositar els residus.