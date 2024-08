Queixes dels veïns de la Vall de Sant Daniel pel tall del carrer durant gairebé un any

Els veïns de la Vall de Sant Daniel de Girona estan cansats de les obres relacionades amb la construcció de la nova residència de la Fundació Ramon Noguera per a persones amb discapacitat intel·lectual. Més enllà de les obres que comporta aixecar l’immoble pròpiament dit, els residents de la zona es queixen que el sector del carrer de Sant Daniel de la part de davant el monestir fa gairebé un any que està tancat per unes troballes arqueològiques que es van produir quan es feien els treballs d’una rasa pel subministrament elèctric de la nova residència, que inaugurarà el pròxim any.

«Portem gairebé un any amb problemes de mobilitat», lamenta el president de l’associació de veïns del barri, Romà Garrido. El tall d’aquest tram del carrer es va iniciar el 12 de setembre de 2023 i als veïns els ha «molestat el llarg temps que s’ha trigat a fer els treballs arqueològics», perquè tot just ara «tanquen» les dues prospeccions de grans dimensions que es van fer per les excavacions. Ara falta asfaltar aquest tram.

També és cert que, en un principi, els treballs arqueològics no s’havien d’allargar tant. El setembre de l’any passat, quan es van fer les primeres descobertes, es va dir que el tall seria fins al 13 d’octubre. En un segon moment es va apuntar que s’allargava fins a finals de novembre. I és que la descoberta la de l’antic monestir de l’època medieval va fer retardar tot el procés.

Les prospeccions van acabar a principis d’abril, però quatre mesos més tard els vehicles continuen sense poder passar. Per això, els residents de la zona, cansats de tot plegat van deixar dos cartells a principis d’estiu al costat dels dos semàfors que controlen la mobilitat dels vehicles a causa del tall del carrer.

I és que durant tot aquest temps, els vehicles es desvien per darrere al monestir, pel carrer de les Monges, una via habilitada ara en doble sentit de circulació i regulada per aquests semàfors. En tot cas, es garanteix l’accés als guals i el servei de bus urbà -línia L12- no pateix alteracions. «El monestir serveix de rotonda», diu Garrido i ha arribat un punt on la gent «està tan cansada que se salta el semàfor», tot i que «per sort, no ha passat res greu». El president de l’associació de veïns del barri també detalla que s’han produït diferents actes incívics amb els semàfors, com «robatoris de les bateries».

Sense la «imatge icònica»

El tall del carrer per les troballes arqueològiques és el que ha molestat més als veïns, però també s’han queixat de les obres dels nous equipaments de la Fundació Ramon Noguera, que acolliran una trentena de persones amb discapacitat intel·lectual a les instal·lacions del monestir de Sant Daniel. Romà Garrido detalla que «quan van començar les obres no teníem informació». Així, lamenta que «es va fer tot directament, sense complicitat amb els veïns».

Garrido, per tant, especifica que hi havia «molts dubtes» amb aquestes obres i, per això, va demanar als responsables reunir-se per «estar més tranquils». Tanmateix, els van dir «una cosa i ha acabat sent una mica més». Així, els veïns es queixen que l’alçada nova residència «tapa el monestir». «Abans arribaves des del carrer principal (carrer de Sant Daniel) i quan estaves al pont del Bisbe veies el monestir i el campanar», diu Garrido, que afegeix que aquesta és «la imatge icònica que vols veure». Sobretot, afirma que no veure aquest paisatge emblemàtic «ha fet mal a nivell sentimental».

