Les denúncies per furts, consum de drogues i molèsties per sorolls a Girona han anat a la baixa aquest 2024. Segons les dades de la Policia Municipal, durant el primer semestre les alertes per furts s'han reduït en un 17% i també han baixat els avisos relacionats amb gent que crea inseguretat al carrer. Per contra però, els agents han comissat més armes prohibides, perquè de les 56 de l'any passat ara la xifra ha pujat a 91. L'alcalde, Lluc Salellas, subratlla en una entrevista a l'ACN que la seguretat és un dels eixos "clau" de l'equip de govern. En referència al barri de Font de la Pólvora, on hi va haver el doble crim, l'alcalde ha avançat que passat l'estiu l'Ajuntament tornarà a convocar una nova junta local de seguretat.