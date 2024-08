Un 40% dels infants no entra en la primera opció a les escoles bressol de Girona

Un 40% de les famílies que es van preinscriure a les escoles bressol municipals o a les llars d’infants de la Generalitat a Girona van quedar en llista d’espera un cop feta la primera assignació pel passat curs 2023-2024. En concret, van ser 293 famílies les que van quedar en llista d’espera segons recull la memòria de l’Àrea de Cultura, Esports i Educació de l’Ajuntament de Girona. I és que entre les escoles bressol Baldufa, Cavall Fort, El Pont, El Tren, Garbí, La Devesa i L’Olivera (municipals) i les llars d’infants Sant Ramon Nonat i Tarlà (Generalitat) es van oferir 413 places, mentre que hi va haver 690 sol·licituds.

Com detalla l’informe, «una part de les famílies que queden en llista d’espera entren en segones o terceres opcions a altres centres» quan es fa la primera assignació el juliol. També que totes les dades «canvien considerablement el mes de setembre degut als nombrosos canvis que es produeixen durant l’estiu». En tot cas, sí que és un fet que les famílies que queden en llista d’espera el juliol han crescut en els últims anys. Sense anar més lluny, el curs 2022-23 eren un 35% dels infants els que van restar a l’espera, mentre que el 2019-2020, l’últim abans de la pandèmia, en van ser un 29,37%.

A més, no totes les escoles bressol tenen el mateix estrès quant a prescripcions. A La Baldufa, el curs passat, no hi va haver cap família que es quedés en llista d’espera, igual que a El Pont. De fet, en aquests dos centres hi va haver menys sol·licituds que places oferides el curs passat. La tendència ha estat similar en els últims anys, també a la Cavall Fort, que el curs passat només va deixar dues famílies en llista d’espera. Pel que fa a les llars d’infants de la Generalitat, la Sant Ramon Nonat va tenir cinc infants en llista d’espera.

A l’altre costat de la moneda, s’hi troben les escoles bressol municipals de l’Olivera, amb 42 famílies en llista d’espera el curs passat, o la Garbí, amb 63 infants en espera. En aquest centre, la memòria detalla que la llista d’espera ha crescut perquè «no es donava la gratuïtat a I2». Mentrestant, a La Devesa van quedar 73 famílies en llista d'espera en un centre on «es constata un augment important de les sol·licituds rebudes i sol·licituds en llista d’espera». Finalment, la llar d’infants del Tarlà, de la Generalitat, va registrar 62 famílies en llista d’espera el curs passat.

