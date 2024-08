Cassà posa en marxa les primeres instal·lacions solars municipals

Cassà de la Selva ha començat a posar en marxa alguns dels projectes de les instal·lacions fotovoltaiques aprovats en el ple municipal del passat mes de setembre. Aquestes instal·lacions tenen una previsió d'inversió inicial de més de 400.000 euros i es finançaran amb el pressupost municipal i diverses subvencions i ajuts del PAES i del fons Next Generation. Aquestes instal·lacions produiran més de 400.000 quilowatts l'hora a l'any amb un estalvi anual de més de 88 tones de diòxid de carboni. També suposaran un estalvi energètic important per les instal·lacions municipals, amb més de 46.000 euros cada any.

La primera de les instal·lació que es va posa en marxa va ser la de la Llar d'infants, mentre que la segona que va entrar en funcionament va ser la de la Residència Geriàtrica Sant Josep. Aquest mes de setembre està previst finalitzar la instal·lació del Centre Cultural Sala Galà. Les altres tres instal·lacions, que també són les més importants quant a potència i superfície de plaques, està previst que entrin en funcionament el pròxim any.

Pel que fa a la instal·lació del Centre Cultural Sala Galà ha comptat amb una subvenció de 9.000 euros per part de la Diputació de Girona. A més, les del pavelló Aminda Valls i de la Piscina Coberta, tenen adjudicat un ajut del fons Next Generation de 83.199,40 euros per a cada una d'elles. La de la Llar de Jubilats, l'ajut és de 37.282,75 euros.