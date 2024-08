Es restableix el servei d’aigua a les tres urbanitzacions de Llagostera

De mica en mica es va restablint l’abastament d’aigua a les urbanitzacions de La Mata, Selva Brava i Font Bona de Llagostera on, a partir d’ara serà Aqualia qui prestarà el servei. Tot això, després que l’Ajuntament hagi hagut d’intervenir perquè considerava que Rec Madral, que s’encarregava fins ara de la gestió, no garantia una bona prestació del subministrament, especialment, a Selva Brava i Font Bona. En aquestes dues urbanitzacions les queixes veïnals eren constants en els últims anys. I és que els talls d’aigua eren habituals, amb diferents canonades que deixaven de funcionar a causa del mal estat en el qual es trobaven, i això impedia que el servei es prestés de forma regular.

Segons va informar l’Ajuntament de Llagostera a través de xarxes socials, ahir van finalitzar els treballs de connexió de La Mata a la xarxa municipal d’aigua. Per això, des d'aquest dimecres a la tarda Aqualia va començar a prestar el servei, que funcionava «amb normalitat». Tanmateix, aquesta urbanització és la que ha portat menys problemes en els últims anys per la mala gestió d’aigua de Rec Madral.

Bombeig de forma manual

La cosa és més complexa a Selva Brava i Font Bona, on la gestió de Rec Madral ha donat més problemes. Ahir a la tarda encara es feien treballs per restablir el servei i poder subministrar aigua a les dues urbanitzacions. Un servei que es va restablir gairebé al 100%, però no amb una fórmula definitiva.

A les dues urbanitzacions aquest matí s'ha podgut bombar aigua fins al dipòsit i això ha permès restablir el servei. Tanmateix, el control del bombeig d’aigua es fa de forma manual fins que no s’automatitzi l’operació. En aquest sentit, la continuïtat i la durada de l’aigua està relacionada amb el consum que en facin els veïns. Així, en funció del consum que es faci es podran fer ajustaments del bombeig manual durant els pròxims dies per poder estabilitzar el subministrament. L’Ajuntament detallava que, per aquest motiu, és «molt important» fer un «ús extremadament responsable i racional de l’aigua» fins que el bombeig es pugui fer de forma automàtica.

En tot cas, alguns veïns de Selva Brava encara no tenen aigua perquè aquestes llars no depenen del dipòsit que es va omplir a la urbanització. Ara, l’Ajuntament està intentant trobar la millor manera per poder subministrar aigua a aquesta part de la urbanització que no depèn del dipòsit. Mentrestant, el consistori ha habilitat les dutxes del pavelló municipal pels veïns que no tinguin servei.

Tot això, després que dilluns el ple extraordinari de l’Ajuntament de Llagostera aprovés per unanimitat incoar el procediment d’establiment del servei públic municipal d’abastament d’aigua en règim de monopoli. Els serveis tècnics i jurídics del consistori consideren inviable que dues empreses diferents gestionin aquest servei. Per això, es va decidir que Rec Madral deixés de ser l’encarregada d’oferir l’aigua a les tres urbanitzacions i, a partir d’ara, ho faci l’empresa Aqualia.