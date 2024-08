La consulta d’estomateràpia del Trueta ha estat reconeguda per les bones pràctiques d’humanització en les cures d’ostomia

La consulta d’estomateràpia de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha rebut el reconeixement de la Societat Espanyola d’Infermeria en Estomateràpia (SEDE) pel seu compromís amb les pràctiques d’humanització vinculades a l’assistència de pacients que s’han sotmès a una ostomia. L’entitat ha valorat la capacitat de la consulta per donar una atenció integral que va més enllà de les cures i que incideix també en factors de benestar emocional dels pacients i els seus familiars o cuidadors, com ara la privacitat, l’acompanyament continuat al llarg del procés, la formació i l’experiència acreditades dels professionals i la participació activa en nous projectes.

L’obtenció d’aquest reconeixement reflecteix la voluntat de la consulta d’optar a una futura certificació HUCI-AENOR, la de més graduació dins el projecte d’humanització en ostomia, i que actualment només disposa de cinc consultes a tot l’Estat.

Només 30 de les prop de 270 consultes d’estomateràpia que funcionen a l’Estat espanyol han estat distingides per les seves pràctiques d’humanització per part de la SEDE, una entitat que vetlla per millorar contínuament la qualitat de vida dels pacients a qui s’ha fet un estoma, que consisteix en una obertura artificial creada quirúrgicament en una cavitat del cos cap a l’exterior per permetre la sortida d'orina i/o de femta. Més d’un 65 % de les ostomies, que poden ser temporals o permanents, són causades per malalties oncològiques del sistema digestiu i urològic i obliguen els cirurgians a extirpar una part dels intestins o de la bufeta urinària. Altres casos estan relacionats amb malalties inflamatòries intestinals, traumatismes o isquèmies intestinals.

La pràctica d’una ostomia constitueix un canvi en les rutines de vida dels pacients, els quals requereixen l’orientació de professionals qualificats per superar les dificultats amb què es troben en el dia a dia, no tan sols en l’aspecte físic sinó també en l’emocional. Per aquesta raó, les pràctiques d’humanització tenen una importància destacada a les consultes d’estomateràpia com la del Trueta, que l’any 2023 va atendre 640 pacients a través d’un total de 1.096 visites presencials i 654 telemàtiques (telefòniques i per correu electrònic). D’aquestes, 333 van correspondre a primeres visites. Pel que fa als primers set mesos de 2024, la consulta ja havia atès 456 pacients.

Per obtenir aquest reconeixement, les infermeres professionals de la consulta van fer un treball preliminar consistent a recopilar i transmetre a la SEDE les bones pràctiques d’humanització adoptades, que s’han basat en el manual elaborat l’any 2022 per infermeres estomaterapeutes. S’hi defineixen set línies estratègiques i 64 pràctiques universals per millorar l’atenció de persones amb ostomia, de les seves famílies i dels professionals. Entre els elements que cal acreditar hi ha la capacitat d’oferir una atenció assistencial continuada, que ja comença abans de l’operació, per donar el màxim d’informació possible i resoldre els dubtes del pacient. L’atenció es manté després de la intervenció, amb un seguiment integral de diverses àrees, com ara la psicologia o la nutrició, fet per professionals.

De la mateixa manera, es valora l’accessibilitat a la consulta, que en el cas del Trueta atén presencialment de dilluns a divendres a l’edifici de consultes externes. A banda d’això, es facilita als pacients un correu electrònic específic i un contacte telefònic per si tenen cap urgència. A més, les infermeres especialitzades que hi treballen es desplacen a l’hospital per atendre interconsultes —305 durant el 2023— i avaluar i fer el seguiment de determinats pacients, també a petició d’un altre professional sanitari.

L’adequació dels espais per preservar la comoditat i la intimitat dels pacients és un altre element que es valora en el manual de bones pràctiques d’humanització. En aquest sentit, la consulta d’estomateràpia del Trueta disposa d’un bany annex comunicat directament amb la consulta, on es fan diverses classes de cures, com ara ajustar el dispositiu que és més adequat per a cada pacient o resoldre problemes de la pell que envolta l’estoma.

Àmplia trajectòria i capacitat assistencial

L’Hospital Trueta fa més de 25 anys que té una consulta d’infermeria especialitzada per als pacients amb una ostomia a càrrec d’infermeres formades específicament en estomateràpia, i també, una àmplia experiència professional en el camp de la cirurgia digestiva i urològica. La consulta forma part de la Unitat de Continuïtat Assistencial (UCA) de l’hospital i treballa en coordinació amb cirurgians, dietistes o psicòlegs clínics i els professionals sanitaris del Centre d’Atenció Primària més proper al domicili del pacient a qui s’ha practicat una ostomia, com també amb un equip de professionals de treball social. Això permet fer una valoració integral de cada pacient, que n’inclou tant l’estat físic i psicològic com la dimensió social, per tal de donar coneixements sobre la malaltia, adquirir habilitat per aprendre a manipular i a adaptar-se al millor dispositiu col·lector i a fer-ne la higiene i el manteniment.