Girona instal·larà radars fixos a quatre punts de la ciutat

L’Ajuntament de Girona preveu instal·lar quatre radars en alguns punts de la ciutat on hi ha més accidents i són considerats entorns sensibles. Aquesta és una proposta que el consistori ja estudiava des del passat mes de setembre, quan es va explicar que aquests radars serien «fixos» i que es complementarien amb els radars mòbils que la Policia Municipal posa al llarg de l’any en diferents zones del municipi. De fet, la policia tenia previst realitzar aquest 2024 un mínim de 135 controls, una xifra que triplica els 45 que es van fer l’any passat.

L’objectiu d’aquests cinemòmetres «fixos» és reduir els sinistres de trànsit als carrers de la ciutat, que són causats principalment per l’excés de velocitat. A més, també es volen prioritzar aquells entorns sensibles, com aquells indrets on hi ha més accidents de la xarxa viària municipal, però també espais pròxims als centres educatius o els centres de salut.

En aquest sentit, s’instal·larà un radar a l’avinguda Josep Tarradellas davant de l’escola Maristes. Per tant, en un entorn escolar. Un altre, no estarà massa lluny d’aquest, ja que s’ubicarà al carrer del Riu Güell, en el tram comprès entre la rotonda del passeig d’Olot i la rotonda del carrer Riu Güell. És a dir, al costat del pont del Dimoni i d’un altre centre educatiu com és l’escola Santa Eugènia -col·legi Groc. De fet, l’avinguda Josep Tarradellas va ser la que més sinistres va registrar l’any passat, un total de 26. També se’n van comptar una desena a la cruïlla entre el passeig d’Olot i el carrer Riu Güell.

Per altra banda, també s’instal·larà un radar al davant del número 2 del carrer Palafrugell, al barri de Pedret, i que controlarà els vehicles que vagin cap al centre de la ciutat. Finalment, l’altre cinemòmetre es col·locarà al carrer Barcelona, en el tram comprés entre el carrer Emili Grahit i la ronda Sant Antoni Maria Claret, i també controlarà els vehicles que vagin en direcció centre de la ciutat. El carrer Barcelona va registrar quinze sinistres l’any passat, sent una de les vies amb més accidents de la ciutat.

Sense data per la instal·lació

L’Ajuntament detalla que «la ubicació exacta dels radars es determinarà durant el replanteig que es portarà a terme entre els tècnics municipals i els de l’empresa adjudicatària». De fet, no ha fixat quan aquests quatre radars entraran en funcionament perquè s’està «acabant de preparar els tràmits per poder treure el projecte a licitació i s’espera que la instal·lació dels radars es demori uns mesos».

La tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, explica que «la proposta d’ubicació busca garantir la seguretat de les persones vianants en zones on s’ha detectat una alta presència de vehicles circulant per sobre de les velocitats permeses». Al mateix temps, «les ubicacions també busquen protegir especialment la mainada de diversos centres educatius que estan situats prop d’aquests punts negres», afirma Andreu, que assegura que «amb aquesta actuació avancem cap a una ciutat més segura i que prioritza les persones vianants».

